Justin à la mosquée

Politique et lieux de culte – la combinaison, semble-t-il, ne fait jamais problème lorsqu’un élu participe à une messe catholique, une cérémonie anglicane ou de religion juive.

Dans le contexte mondial actuel, visiter une mosquée, par contre, risque nettement plus de soulever la controverse. D'autant plus si l'on y sépare physiquement les femmes des hommes. Il en va donc ainsi pour Justin Trudeau.

Déjà taxé par certains de multiculturalisme jovialiste et de féminisme de façade, voilà que le premier ministre canadien est maintenant accusé d'avoir cautionné la ségrégation sexuelle lors de son passage récent dans une mosquée d’Ottawa où les femmes y étaient séparées des hommes et placées en haut de la salle, en retrait. Interdites d’entrer par la porte principale, les élues qui accompagnaient M. Trudeau ont également dû revêtir le voile.

Dans un «tweet» percutant, le militant souverainiste Alexis Duceppe lui demandait ceci : «Accepteriez-vous de donner un discours dans un endroit où les noirs ne doivent pas se mêler aux blancs et rester aux balcons?». Poser la question, comme dirait l’autre...

Or, même si la question de M. Duceppe est tout à fait pertinente, la vraie question soulevée par cet épisode est peut-être ailleurs.

En d'autres termes, les chefs de gouvernement devraient-ils ou non prendre part à des événements publics dans un lieu de culte, quel qu’il soit?

Oui, si vous préférez, l’État, dont ils sont les ultimes représentants, ne doit-il pas rester neutre face aux religions?

Le fait est que, parce que la liberté de conscience et de religion – tout comme celle de ne pas croire -, est un droit fondamental reconnu par nos chartes des droits - la charte québécoise et la charte canadienne -, les chefs de gouvernement ne peuvent pas s’interdire de tels événements.

Prendre part à un événement public dans un lieu de culte n'engage pas un élu à professer les mêmes diktats religieux.

Dans la mesure où ils leur permettent aussi de rencontrer des électeurs, il serait même fort naïf de penser qu’un chef de parti politique, quel qu’il soit, s’en priverait.

***

Comment doivent-ils alors se comporter lorsqu’ils y sont témoins de dogmes, de croyances ou de comportements discriminatoires, sexistes, misogynes et/ou homophobes?

La question se pose d’autant plus que la plupart des «grandes» religions organisées sont discriminatoires et cherchent entre autres choses, à contrôler le corps, la sexualité et même la mobilité sociale des femmes.

Le fait est qu'à divers degrés, la plupart des «grandes» religions monothéistes professent en effet des dogmes sexistes et homophobes qui, hors des murs de leurs propres lieux de culte, se mériteraient une puissante réprobation sociale.

La question se pose aussi parce qu’au-delà des pratiques discriminatoires visibles telles qu’imposer une tenue vestimentaire aux femmes parce qu'elles sont des femmes ou séparer les hommes des femmes à l’école et/ou dans un lieu de culte, une religion peut très bien aussi discriminer de manière beaucoup plus discrète, invisible à l'oeil ou même pernicieuse.

La religion catholique, par exemple, interdit aux femmes tout accès à la prêtrise et les exclut de sa propre hiérarchie de pouvoir jusqu’à la papauté. Si le Vatican imposait la même interdiction aux hommes noirs, que diraient les élus?

La religion catholique nie aussi aux femmes le droit à l’avortement et à la contraception. Et de fait, jusqu’à la Révolution tranquille – et non pas 1759 -, combien de nos curés ont aussi tenté de réduire les femmes catholiques au rôle de machine à bébés ou de religieuse?

Ainsi, même en 2010 – et non pas en 1910 -, le cardinal Marc Ouellet affirmait haut et fort que même le viol ne saurait justifier un avortement! Plusieurs élus, au Québec et à Ottawa, ont alors condamné ses propos sans la moindre hésitation.

Même lorsqu'en 2013, le cardinal Ouellet semblait être considéré à Rome comme un possible «papabile», Pauline Marois, alors première ministre, promettait de continuer à être «critique» de ses propos s'il devenait pape.

Mais ce, tout en ajoutant du même souffle, qu'elle serait très fière de voir un Québécois accéder à la papauté et qu'elle n'avait aucune intention de se «substituer à quiconque» dans l'Église catholique pour y déterminer le rôle des femmes.

***

Bref, de quoi est-il vraiment question ici?

Que l’on parle de ségrégation physique des femmes dans une mosquée, d’un code vestimentaire imposé strictement aux femmes et non aux hommes, ou encore, d’une brochette de dogmes religieux misogynes, toutes religions confondues, ce dont il est question, disons-le clairement, est de mécanismes normés par les hommes visant à inférioriser les femmes. Certains de ces mécanismes sont visibles à l’œil nu et d’autres, invisibles.

De retour à notre questionnement initial.

Dans un tel contexte, comment nos élus, y compris nos chefs de gouvernement, doivent-ils alors se comporter dans un lieu de culte, toutes religions confondues, lorsqu’ils y sont témoins de dogmes, de croyances ou de comportements discriminatoires, sexistes, misogynes ou homophobes?

Du moment où ils y prononcent une allocution ou échangent avec les «patrons» du culte en question, pourquoi ne pas affirmer, simplement, qu’en démocratie, il existe une distinction essentielle entre un «droit» fondamental et un «principe» fondamental dans ce que nous nommons aujourd’hui le «vivre-ensemble»?

Ou, pour le dire ainsi encore plus clairement:

«Nous vivons tous et toutes dans une démocratie et un État de droit où la liberté de conscience et de religion est un droit fondamental pour chaque citoyen et chaque citoyenne.

En tant que représentant élu (et/ou votre chef de gouvernement), je tiens cependant à dire que l’égalité en droits des femmes et des hommes, de même que l’interdiction de toute discrimination basée entre autres sur l’orientation sexuelle, sont aussi des principes fondamentaux sur lesquels reposent la société dans laquelle nous vivons tous ensemble ainsi que les institutions qui l’incarnent.»

***

En d’autres termes, le respect de la liberté de culte ne commande pas pour autant à une ou un chef de gouvernement de rester muet face aux croyances ou aux comportements qui infériorisent sciemment les femmes, les personnes homosexuelles ou autres.

Et ce, quel que soit le culte.

Parce qu’après tout, nous sommes en 2016...