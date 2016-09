Justin Trudeau: féministe de pacotille

Justin Trudeau dit qu'il est féministe, joue au féministe, se fait dire qu'il est féministe par certaines féministes, mais cela fait-il de lui un féministe ?

Il clame l'importance de la parité "parce qu'on est en 2015" mais il n'a aucun problème à se rendre dans une mosquée où les femmes doivent passer par la porte d'à côté, où les femmes sont confinées au balcon, où les femmes non musulmanes sont obligées de porter le voile et où ses collègues féminines ne peuvent pas s'adresser aux citoyens ?

Ça donne quoi d’avoir 50% de femmes autour de toi, si elles ne peuvent pas jouer le même rôle que les gars ?

Only men are permitted on the main floor. Women will watch Trudeau from balcony. pic.twitter.com/hCfUuVal4O — David Akin (@davidakin) 12 septembre 2016

Les femmes ? Au balcon, comme les poules dans un poulailler. Et on les salue de la main, en passant, comme une arrière-pensée. "Ah oui, c'est vrai, il y a l'autre moitié de l'humanité perchée tout là-haut".

On ne s'est pas battus pour qu'il n'y ait plus de tavernes interdites aux femmes ?

Ou de club de golf interdits aux femmes ?

On ne s'est pas battus contre la ségrégation blancs/noirs ?

Est-ce que Justin Trudeau aurait accepté d'entrer dans un lieu où les blancs sont assis devant lui mais où les Noirs doivent emprunter une porte différente et se jucher au balcon ? Un endroit où on empêche les noirs de s'adresser à la foule ?

La ministre de l’Ontario Kathleewn Wynne était elle aussi au balcon. Aurait-elle accepté d’entrer dans un lieu public où on fait de la ségrégation entre les hétérosexuels dans la salle principale et les gays au balcon ?

Où était Françoise David pour condamner cette ségrégation ? Aux abonnés absents, comme d'hab'.

Le pire, c'est que la FFQ (Fédération des femmes du Québec) toujours prête à déchirer sa chemise au moindre petit vent de sexisme, n'avait pas d'opinion sur le sujet. Dans Le Devoir de ce matin on lit : La Fédération des femmes du Québec (FFQ) n’a pas souhaité se prononcer sur le sujet.

J'imagine que la FFQ était trop occupée à dénoncer le patriarcat capitaliste néo-libéral colonialiste blanc.

Le pire, c'est que Justin Trudeau a déclaré: "Les autres partis politiques, ou les conservateurs, ces jours-ci, sombrent dans cette politique de la division et de peur". Vous dénoncez la "division" des autres partis mais vous gardez le silence sur la "division" de cette mosquée, Monsieur le premier ministre ?

La ministre canadienne de la condition féminine, Patty Hajdu, qui n'était pas à la mosquée, a déclaré qu'il était important de "respecter les traditions des différents lieux de culte. Il y a différentes traditions et cultures et c'est respectueux de comprendre que ce sont leurs pratiques mais pas les nôtres."

Et voilà, le relativisme culturel.

La ministre de la condition féminine dirait-elle la même chose de l'excision? "C'est leur culture, leur tradition, pas la nôtre, il faut respecter ça" ?

Une ministre de la condition féminine qui ne trouve rien de grave à la ségrégation selon les sexes, ça me semble pas mal plus grave que ce qu'a dit et fait Lise Thériault, non ?

Une dernière question...

Sophie Grégoire est féministe. Comment aurait-elle réagi si son mari lui avait dit : "Chérie, aujourd'hui, tu ne peux pas m'accompagner à cet événement officiel, tu iras t'asseoir au balcon" ?