Prendre la route en état d’ébriété: «La pire décision de ma vie»

GRANBY | Un homme de 30 ans estime avoir commis la pire erreur de sa vie en acceptant de reconduire une connaissance alors qu’il était en état d’ébriété. La mort de son passager le mène aujourd’hui à une peine de 18 mois de prison.

Éric Cartier Portugais, de Farnham, en Montérégie, n’avait pas bu beaucoup le soir du 4 septembre 2011. Il dépassait à peine la limite permise et s’estimait capable­­ de conduire.

Mais il s’est endormi au volant de sa camionnette et a été incapable de ramener le véhicule dans sa voie. Son passager, Gabriel Côté, 22 ans, est mort peu de temps après l’accident.

Éric Cartier Portugais a plaidé coupable jeudi à des accusations de conduite avec capacités affaiblies causant la mort.

«Ce soir-là, je devais aller dormir chez un ami. J’étais fatigué et je me suis dit que ce serait peut-être plus sage de rentrer chez moi et de faire d’une pierre deux coups en donnant un lift à quelqu’un. Finalement, ça a été la pire décision de ma vie», a déclaré M. Cartier Portugais au juge François Tôth.

La peine proposée résulte d’une entente commune entre la Couronne et la défense. L’incarcération de 18 mois est assortie d’une suspension du permis de conduire durant 30 mois une fois la peine purgée.

« Enfin, c’est fini »

Photo Éliane Thibault

La famille de Gabriel Côté était présente lors du prononcé de la sentence. En sortant de la salle d’audience, Robert Côté, le père de Gabriel, a simplement soufflé: «Enfin, c’est fini.»

Pour les parents du jeune homme, chaque visite au palais de justice ouvre une plaie qui guérit difficilement. Cette sentence, dont ils sont satisfaits, leur permettra de passer à une autre étape.

«Nous ne lui en voulons pas [à Éric Cartier Portugais]. Ce n’est pas un meurtre, c’est un accident», affirme Johanne Mallette, la mère de Gabriel Côté.

Depuis les événements, celle-ci conserve dans son portefeuille la photo de Gabriel, son seul enfant.

Un ange passé

Photo courtoisie

Pour résumer la vie de son fils, la dame dit simplement qu’un ange est passé.

Ensemble, les parents rappellent que leur fils avait toujours le sourire aux lèvres­­, qu’il aimait aider et surtout qu’il avait de la facilité à entrer en contact avec les gens.

«Il était ma fierté. En le perdant, j’ai perdu mon identité de mère. J’avais acheté une vieille maison abandonnée que je rénovais en me disant qu’un jour ce serait à lui. Je rénove encore, mais ça n’a plus le même sens», témoigne-t-elle.