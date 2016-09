L’APCHQ blâme les «bricoleurs du dimanche» pour le travail au noir

«L’immense majorité des entrepreneurs détenteurs de licences et qui sont membres chez nous déclarent leurs revenus au fisc», a soutenu hier en entrevue le porte-parole de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), François-William Simard.

Tous les particuliers et entreprises qui ont un compte client chez le plus gros détaillant en quincaillerie au Canada (plus de 500 magasins) sont inclus dans la demande de Revenu Canada.