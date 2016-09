L’armée s’entraîne à se déplacer au Québec

SEPT-ÎLES | Non, le Canada n’est pas en guerre, mais les automobilistes circulant entre Montréal et la Côte-Nord ce week-end verront passer des dizaines de véhicules militaires puisque l’armée s’entraîne à se déplacer sur les routes du Québec.

À titre d’exemple, un important convoi des Forces armées avait été requis lors de la crise d’Oka. Plus de 3000 militaires avec des véhicules de combat s’étaient déplacés entre Valcartier et Montréal.

«À l’intérieur du pays, s’il y avait une crise où les Forces armées canadiennes sont appelées en renfort à grands coups de militaires et de véhicules, on ne pourrait pas se permettre de dire: “hey, regardez, prenez vos trucks et on se retrouve là-bas à 18 h, telle date”. Non, il y aurait des lignes directrices de lancées pour coordonner le déplacement. C’est ce qu’on veut pratiquer», a illustré le major Mario Blanchet, officier des opérations du 34e bataillon.