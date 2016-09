Le double de maisons à plus de 1 M$

Le nombre de maisons unifamiliales valant plus d’un million de dollars a doublé en six ans à Montréal. Une tendance qui n’est pas près de s’arrêter, selon des experts.

«Ce secteur de l’immobilier est de plus en plus recherché à cause de la venue d’investisseurs étrangers qui recherchent ce genre de propriétés», soutient le promoteur immobilier et auteur Martin Provencher.