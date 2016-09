Le Front commun des taxis dépose son injonction

MONTRÉAL - Comme prévu, le Front commun des taxis, qui s’oppose aux services d’Uber, déposera jeudi après-midi une injonction au palais de justice de Montréal contre le gouvernement du Québec, afin de contester son projet pilote d’un an avec Uber devant les tribunaux.



«Après avoir mis en demeure le ministre des Transports d'annuler cette entente, le Front commun des taxis entame aujourd'hui une première action judiciaire», a fait savoir jeudi cette coalition qui regroupe la majorité des propriétaires de permis de taxis et des chauffeurs de la province.

Cette injonction a pour but d’interdire provisoirement ce projet «pour débattre sur le fond».

«On espère que les tribunaux nous donneront raison sur l'inégalité et le manque d’équité de cette entente», avait mentionné mardi Guy Chevrette, porte-parole du Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi (CPCDIT).

Mécontent du projet-pilote d’un an qui permet à Uber d’offrir ses services légalement, le Front commun a promis des actions pouvant aller jusqu'au blocage de voies de circulation et même à la grève «pour démasquer les illégalités de ce gouvernement».

Annoncé la semaine dernière, le projet pilote d’Uber, qui entre en vigueur à la fin septembre, prévoit notamment un plafond de 50 000 heures de transport par semaine, soit environ 300 permis de taxi, en plus d'imposer une redevance par course qui sera versée à l’État. Les chauffeurs devront aussi collecter la TPS et la TVQ.

Mardi, le premier ministre Philippe Couillard a défendu cette entente qu’il qualifie d’équitable.

«Les chauffeurs de taxi n’y perdront pas, ils vont y gagner», avait-il dit.

Il est appuyé par l’entreprise Taxelco, d’Alexandre Taillefer, qui possède Taxi Hochelaga, Taxi Diamond et Téo Taxi. M. Taillefer s’est dit en faveur de cette entente

Le Front commun est composé de l'Association haïtienne des travailleurs du taxi, du Collectif des propriétaires et chauffeurs de taxi de Montréal, du Comité de concertation et de développement de l'industrie du taxi, du Regroupement des travailleurs autonomes Métallos, du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec, du Regroupement des propriétaires de taxis de Montréal et du Regroupement des propriétaires de taxis de la Capitale.