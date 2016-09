Le maire Tremblay critique le «spectacle» de l’UPAC

«Personnellement, je trouve que l’UPAC en a mis beaucoup», critique le maire de Saguenay, Jean Tremblay, au lendemain d’une journée «pas plaisante» du tout pendant laquelle des agents on fouillé son hôtel de ville.

À son avis, «ça aurait été possible de rentrer à l’hôtel de ville discrètement et dire "donne-moi ceci, donne-moi cela"», a commenté M. Tremblay, lors de sa chronique quotidienne au FM93, jeudi matin. L’Unité permanente anticorruption a choisi une autre façon de faire.

«Mais là, non. On bloque l’hôtel de ville, on retourne les employés chez eux, c’était tout un spectacle!»

Le maire Tremblay répète à qui veut l’entendre qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il a obtenu la confirmation d’un agent de l’UPAC qu’il n’était pas concerné par l’opération de mercredi à l’hôtel de ville. Cette dernière, toujours selon le maire, visait plutôt des irrégularités concernant des voyages d’autres élus, une histoire déjà connue à Saguenay.

N’empêche, ce n’est rien de bon pour l’image. «C’est la perception que ça fait, qu’est-ce que le monde va penser?» s’inquiète M. Tremblay.

Pas de réponse de «criminels»

C’est avec cette inquiétude en tête que le maire a fait la «tournée des radios», mercredi, au grand désarroi de l’avocat de la ville.

«L’avocat de la ville est arrivé et a dit : "il ne faut pas que tu parles. Tu dis juste qu’on va collaborer et qu’on a rien à se reprocher".» Mais selon le maire, «c’est la réponse de tous les criminels ça! Alors non, je dis tout ce que je sais, et tu ne m’empêcheras pas de parler, là!»

Le Journal a demandé une réaction de l’UPAC, mais n’a pas encore eu de réponse.

