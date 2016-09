Lehkonen veut rester à Montréal

À quelques jours du début du camp d’entraînement du Canadien, on ne connait toujours pas l’identité du joueur qui complétera le deuxième trio offensif avec Tomas Plekanec et Alexander Radulov. Parmi ceux qui pourraient avoir une chance de postuler pour ce poste, il y a le Finlandais Artturi Lehkonen.

L’attaquant de 21 ans a connu une excellente saison avec la formation du HC Frolunda, dans la Ligue de hockey de Suède, l’an dernier.

En plus d’inscrire 33 points en 49 rencontres lors du calendrier régulier, il a battu un record d’équipe en séries avec une récolte de 19 points. L’ancienne marque appartenait à un certain Daniel Alfredsson.

Il remplit donc plusieurs critères d’embauche pour un joueur à caractère offensif, dont le Canadien a tant besoin.

«Je crois en mes chances, a souligné Arturri Lehkonen lors de son premier bain de foule médiatique de la campagne hier. J’ai beaucoup progressé au cours des deux dernières années.

«Je sais ce que je peux faire sur la glace et j’ai hâte d’en faire la démonstration lors de ce camp des recrues. C’est une belle opportunité qui s’offre à moi et c’est à moi de la saisir. Mon but est de ne plus retourner en Suède.»

Pour demeurer avec le Tricolore, il devra notamment prouver qu’il peut tirer son épingle du jeu sur les patinoires nord-américaines qui sont plus petites que celles sur lesquelles il évolue en Suède.

«C’est sûr que ça fait partie des choses que je devrai démontrer, car je n’ai jamais joué une saison complète en Amérique du Nord. Pour le moment, je trouve cela amusant, car le but est plus près des bandes et tu peux tirer de cet endroit, a raconté l’athlète de 6 pieds et 174 lb. Il faudra aussi que je produise sur une base régulière.»

Une étincelle

Après trois campagnes en Finlande, Lehkonen a décidé de faire le saut en Suède pour la saison 2014-15.

Il a connu une année à oublier avec 16 points en 47 rencontres avec le HC Frolunda en plus d’être victime d’une mononucléose.

La sélection de deuxième tour en 2013 du Canadien est toutefois revenue en force l’an dernier.

«Je n’ai pas fait les choses différemment d’une saison à l’autre, a souligné Lehkonen. Je crois que ces difficultés m’ont permis de grandir comme joueur.

«Je suis arrivé au camp d’entraînement plus gros et plus fort qu’auparavant.»

Frolunda ou Montréal

Au mois de mai, Lehkonen a paraphé son premier contrat professionnel avec le Canadien.

S’il est retranché par le Canadien avant le début de la saison régulière, il se retournera avec sa formation de Frolunda.

Si celle-ci décidait de ne pas le reprendre, le Tricolore aurait le loisir de le ramener en Amérique du Nord afin qu’il puisse s’aligner avec les IceCaps de St.John’s, dans la Ligue américaine de hockey.

Toutefois, il ne faut pas rêver. Ce scénario serait très surprenant surtout après la campagne que Lehkonen vient de connaître en Suède.

Ce n’est pas Sylvain Lefebvre, mais bien Martin Lapointe qui dirigera les espoirs du Canadien lors du tournoi des recrues qui s’amorce aujourd’hui à London. Lefebvre doit demeurer au chevet de son épouse qui doit subir une opération dans les prochains jours.