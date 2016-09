Les Canadiens n’ont jamais été aussi endettés

OTTAWA - Les Canadiens doivent 1,68 $ pour chaque dollar qu’ils possèdent, révèle Statistique Canada.

Ce ratio de 167,6 % au deuxième trimestre est un sommet historique. Il surpasse le précédent sommet de 165,3 % enregistré l’an dernier.

La dette totale des ménages (crédit à la consommation, prêts hypothécaires et prêts non hypothécaires) s’établissait à 1973 milliards $ à la fin du deuxième trimestre. Près des deux tiers, soit 1293 milliards $, sont constitués d’emprunts hypothécaires, et plus de 585 milliards $ sont des dettes de consommation.

Cette dette est désormais supérieure au PIB du Canada.

Les bas taux d’intérêt incitent les particuliers à emprunter en dépit de la faible croissance de leur revenu disponible. «Les Canadiens adorent le crédit. Compte tenu des faibles taux d’intérêt, pourquoi ne le seraient-ils pas?», écrit Leslie Preston, économiste principale pour la Banque TD, dans une note.

Mais le problème réside dans la faible croissance du revenu disponible des ménages.

Le ratio du service de la dette des ménages, qui correspond au total des paiements obligatoires de capital et d'intérêts en proportion du revenu disponible, a augmenté pour atteindre 14,2 % au deuxième trimestre, comparativement à 14,1 % au premier trimestre, selon Statistique Canada.