Les coups de cœur de... Marilou

Il était une fois la création du blogue gourmand Trois fois par jour par le couple Marilou et Alex. Trois ans plus tard, le conte de fées de l’ère numérique se poursuit avec le lancement d’un deuxième livre de recettes. Fébrile, la jeune femme dévoile les nouveaux clichés de son amoureux et des recettes originales. En entrevue, Marilou lève le voile sur son quotidien avec humour et partage ses endroits chouchous en périphérie de Montréal.

Le restaurant favori ?

Photo Facebook

Cela peut paraître anodin, mais depuis que j’ai mon bébé, j’opte pour les restaurants à déjeuner. Justement, sur la Rive-Sud, à Boucherville, il y a le Saint-Laurent Café, que j’adore! Le menu est composé de délicieux grilled cheese réinventés, de pâtisseries et de bons cafés. L’endroit est aussi une boutique qui offre beaucoup de produits québécois. C’est tellement magnifique que je déménagerais là!

Une personne qui influence les recettes en cuisine ?

Il n’y a personne en particulier, mais je dirais que ce sont mes proches en général. L’inspiration ne me vient pas d’un ­restaurant cinq étoiles. Mes meilleures idées viennent quand ma belle-sœur me prépare des boulettes italiennes et que ma tante m’apporte une bonne soupe à la maison! Je me dis qu’avec ces deux classiques, il est possible de faire un nouveau plat! Combiner des recettes de base est souvent une bonne idée!

L’activité préférée ?

Sincèrement, lorsque j’ai des moments libres, j’en profite avec ma fille. Sinon, je dois vous avouer que, lorsque je suis seule, j’ai une obsession pour le magasinage en ligne! C’est même un peu maladif! Il y a quelque chose d’excitant dans ­l’attente des boîtes qui s’acheminent jusque chez moi. Parfois, je ne me rappelle même plus ce que j’ai commandé, alors j’ai tellement hâte de le découvrir! C’est vraiment ma nouvelle activité! Cependant, ce n’est pas très bon pour le portefeuille!

L’adresse secrète à découvrir ?

Photo courtoisie

Je dirais les marinas à Boucherville et à Longueuil. Il m’arrive même de prendre le traversier pour me rendre dans le Vieux-Montréal, en ­partant de Boucherville. Je ne comprends pas que les gens ne l’utilisent pas plus souvent. Ça ne coûte que cinq dollars. Les gens de Montréal ­peuvent se rendre sur la Rive-Sud et vice-versa. De plus, le chauffeur du bateau est toujours content de piquer une petite «jasette»!

Une adresse révélatrice depuis la maternité ?

Photo Facebook

J’ai découvert la boutique Comme des enfants sur la rue Bernard. Il y a plein de vêtements et d’accessoires pour les petits. Maintenant, lorsque je vais magasiner, c’est un article pour moi et huit pour Jeanne! C’est impossible de juste penser à soi, quand on devient maman.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo AFP

Le World Press Photo. Chaque année, Alex et moi adorons nous rendre à cette exposition. On retrouve la vérité dans ces photos. On baigne dans la réalité de ces personnes prises en photo. C’est une réalité à laquelle, parfois, on ne peut accéder, car ça se passe ailleurs dans le monde. Ce n’est pas toujours rassurant, mais ça nous permet de ­comprendre.

Un compte Instagram à consulter absolument ?

Je suis tellement Pinterest. Il n’y a pas de compte particulier sur cette plateforme, mais je trouve qu’il s’y trouve tellement de belles photos et de belles recettes.

Si j’étais maire de Montréal, je...

Je ne sais pas ce que je ferais! C’est tellement facile de dire: je ferais ceci ou cela, mais chausser les souliers d’un politicien est une tâche tellement difficile. J’admire tous ceux qui font ce métier. On fait tellement face aux critiques lorsqu’on porte de telles responsabilités. J’admire vraiment toutes ces personnes. Alors, pour toutes ces raisons, je ne sais pas ce que je ferais!

Le plus beau souvenir de Montréal ?

Photo d'archives

Le Vieux-Port a marqué mon enfance. Je me souviens des visites au Centre des sciences, qui regorge toujours d’activités pour les jeunes. Même adolescente, j’y allais souvent avec mes amis. Ça me rappelle ma famille, les feux d’artifice et les promenades en ­patins à roues alignées.

Un mot pour décrire ­Montréal ?

Turbulent. J’habite à Boucherville, où se trouvent des chevaux à deux rues de ma maison. C’est tellement tranquille, mais à Montréal, ça bouge tout le temps, ça n’arrête plus! Ce n’est pas du tout négatif! Ceci dit, j’adore Montréal. La ville me sort de ma zone de confort.