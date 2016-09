Les films de Falardeau et Nguyen vendus aux États-Unis

Les affaires ont été bonnes cette année pour les cinéastes québécois Philippe Falardeau et Kim Nguyen au marché du Festival de Toronto. Leurs films respectifs The Bleeder (Falardeau) et Two Lovers and a Bear (Nguyen) ont en effet été achetés par d’importants distributeurs américains, a-t-on appris jeudi.

The Bleeder, qui met en vedette Liev Schreiber et Naomi Watts, sera ainsi distribué aux États-Unis le printemps prochain, par l’entremise de la boîte IFC Films. Les projections de ce drame sportif qui raconte l’histoire méconnue de Chuck Wepner – le boxeur dont Sylvester Stallone s’est inspiré pour le personnage de Rocky –, à la Mostra de Venise et au Festival de Toronto, ont convaincu le distributeur américain.

Quant au drame romantique Two Lovers and a Bear, premier film anglophone de Kim Nguyen (Rebelle), sa sortie américaine sera assurée par Fox et Netflix au début 2017.