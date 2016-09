Les sites YouPorn et Pornhub seront bannis à nouveau en Russie

Les sites pornographiques les plus populaires au monde Pornhub et YouPorn ont été signalés comme indésirables en Russie par Roskomnadzor, «le Service fédéral de supervision des communications, des technologies de l'information et des médias de masse».

Les tribunaux russes ont jugé plus tôt cette semaine que les sites Pornhub et YouPorn seront interdits en Russie. C’est Roskomnadzor, un service exécutif fédéral chargé de la supervision des médias, qui avait ajouté les géants de la pornographie à sa liste de sites web indésirables depuis un moment.

Ce n’est pas la première fois que Roskomnadzor bloque Pornhub; le site avait été signalé en septembre 2015, rapporte The Independent.

C’est avec humour que le compte Twitter de Pornhub s’est adressé à l’agence, offrant aux membres des comptes premium!

@Pornhub sorry, we are not in the market and the demography is not a commodity. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 15, 2016

Les internautes se sont également moqués de l’agence via Twitter.

Roskomnadzor peut bannir Pornhub, mais ne peut pas bannir mon imagination! (traduction libre)

Роскомнадзор может заблокировать Pornhub, но ему не заблокировать моё воображение! — Ярослав Свиридов (@yasviridov) September 14, 2016

Il semble que Roskomndazor espère que les Russes sans Pornhub vont courir faire des bébés! (traduction libre)

Похоже @roscomnadzor всерьез надеется, что лишенные порнхаба россияне побегут делать детей. https://t.co/aR1JvHkFR3 — холе гуакамоле (@uKenobi) September 15, 2016

Comme si j’avais besoin d’une autre raison de ne jamais visiter la Russie, ils ont maintenant bloqué Pornhub. Donc non merci.

As if I needed another reason to never visit Russia, they've now blocked @Pornhub

So no thank you. — Theresa (@tlcprincess) September 14, 2016

Évidemment, la porno gratuite est la cause principale du faible taux de natalité. Pas le système de santé, l’éducation et les salaires minables.