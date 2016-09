Louer son logement à des touristes : aide-mémoire pour éviter des problèmes

Mais certaines précautions sont de mise avant d’afficher son «Douillet petit studio près des musées et des restaurants».

Et que veut dire «louer sur une base régulière»? La loi ne le définit pas précisément. Pour Tourisme Québec, ce serait le cas si vous offrez une chambre à louer chaque fin de semaine, par exemple.

Ou encore si vous louez votre résidence secondaire pendant plusieurs semaines en été, ainsi que les semaines des vacances des Fêtes, les jours fériés et la semaine de relâche.

Vous n’avez pas non plus besoin du permis lorsque vous louez votre logement plus de 31 jours consécutifs.