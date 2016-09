Matthews entre dans le cirque

TORONTO | Le nouveau sauveur des Maple Leafs a fait connaissance avec les médias torontois jeudi. Auston Matthews s’est jeté dans la fosse aux lions du Centre Air Canada.

Mais le tout premier choix de l’encan en juin ne l’a pas fait avec son uniforme bleu et blanc à la feuille d’érable. Il s’est présenté à la journée des médias de la Coupe du monde sous les couleurs noires et orangées de l’équipe d’Amérique du Nord formée des joueurs âgés de 23 ans et moins.

Matthews est la nouvelle star en ville. Il a emménagé à Toronto il y a une quinzaine de jours avec son père Brian. Ayant participé au camp de développement des Leafs au milieu de l’été, il avait déjà une bonne idée du cirque médiatique qui pouvait l’attendre peu avant sa rentrée officielle au Centre Air Canada. Les journalistes canadiens et internationaux étaient nombreux, tout comme les caméras de télévision. Il a suscité l’attention autant que les Sidney Crosby, Jonathan Toews et Carey Price.

Attentes élevées

Les attentes envers lui sont déjà élevées. Il fait partie du plan de relance des énigmatiques Leafs. Matthews embrasse le défi.

Le marché de la Ville Reine est intransigeant et même parfois barbare. Un jeune de 18 ans pourrait facilement perdre la tête. La Coupe du monde sera en quelque sorte un apéritif à ce qui l’attend dans les prochaines semaines.

«Toronto est un marché d’amateurs passionnés. En jouant cette Coupe du monde, c’est une occasion de briser la glace et de montrer aux partisans ce que je peux faire. C’est une ville incroyable. J’ai reçu un accueil chaleureux.»

«Ce tournoi est une opportunité unique pour moi. Je suis privilégié d’y participer. C’est le plus haut niveau de compétition, a poursuivi celui qui a marqué un but et ajouté une aide à ses trois matchs préparatoires. Je suis persuadé que ça va m’aider pour mes débuts dans la LNH. Le rythme est plus rapide et les joueurs sont beaucoup plus talentueux. J’ai déjà gagné en confiance.»

De judicieux conseils

Évoluant dans le marché torontois depuis deux saisons, James van Riemsdyk sait que le jeune Américain saura composer avec la pression. «Ce tournoi lui donnera un avant-goût de l’importance du hockey en ville. Quand on arrivera dans le vestiaire des Leafs, il devra prendre une journée à la fois, a conseillé celui qui s’aligne du côté des Américains. Dans l’univers de cette équipe, les hauts sont très hauts, mais les bas le sont tout autant.

«Nous vivons des émotions en montagnes russes durant la longue saison, a-t-il enchaîné. La clé est de trouver le bon équilibre. Il semble avoir une bonne tête sur les épaules. Il compte sur un bon entourage et nous allons l’aider à gérer tout ça.»

Premier choix de la séance de sélection de la LNH l’an passé, l’attaquant vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid lui a plutôt conseillé de s’amuser dans son nouvel uniforme puisqu’une saison ­recrue est si vite passée.

«Il doit juste essayer de s’amuser, a recommandé le capitaine des Nord-Américains pour les deux prochaines semaines. Je ne peux pas croire que j’entame ma deuxième saison dans la LNH. Le temps passe tellement vite.»

Matthews sautera sur la glace du Centre Air Canada à 20 h, dimanche.