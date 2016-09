Normes plus strictes pour l’étiquetage de l'acétaminophène

OTTAWA - L'emballage des médicaments en vente libre contenant de l'acétaminophène devra comporter des instructions plus claires et des mises en garde plus précises concernant les risques de dommages pour le foie, a annoncé Santé Canada jeudi.

L'acétaminophène est l’un des médicaments les plus utilisés au pays pour soulager la douleur et la fièvre. Il est notamment vendu sous la marque Tylenol.

S’il est sans grand risque, ce médicament peut toutefois endommager le foie, ce qui peut entraîner des insuffisances rénales dans des cas graves, si la posologie ou les recommandations quant à la durée du traitement ne sont pas respectées.

Les nouvelles normes imposées par Santé Canada stipulent que la mention «contient de l’acétaminophène» doit se retrouver en caractères gras rouges sur l’emballage de ces médicaments. Des instructions plus claires concernant la posologie et la durée du traitement sont aussi dorénavant exigées, ainsi qu’un tableau de renseignements.

En ce qui concerne les produits déjà commercialisés, les entreprises ont 18 mois pour effectuer les changements requis sur leurs étiquettes.