Nouvelles accusations contre l’ex-avocate Jessie Bérubé

QUÉBEC – Une ancienne avocate de Québec qui avait plaidé coupable en 2014 à des accusations de possession de stupéfiants et d’entrave à la justice est désormais accusée de vol pour une deuxième fois depuis un peu plus d’un an.

Les déboires de Jessie Bérubé ont commencé en 2012 lorsque la jeune femme âgée maintenant de 33 ans s’est évanouie dans une salle de cour à Montmagny en Chaudière-Appalaches. Elle était alors fortement intoxiquée par la cocaïne.

L’ex-avocate a été radiée du barreau en 2013. L’année suivante elle reconnaissait sa culpabilité pour possession de cocaïne et de cannabis et d’entrave à la justice et était condamnée à une peine de neuf mois dans la collectivité.

En avril 2015, on apprenait par le «Journal de Montréal» que Jessie Bérubé avait été arrêtée en novembre 2014 pour vol à l’étalage au magasin Simons des Galeries de la Capitale à Québec. Elle y aurait alors dérobé des vêtements et des bijoux pour un montant ne dépassant pas 5000 $.

Or, celle qui vit désormais dans la région de la Matapédia a comparu la semaine dernière au palais de justice de Rimouski pour d’autres chefs d’accusation de vol à l’étalage, a rapporté mercredi «Le Soleil». La jeune femme aurait volé des vêtements et des articles pour bébé au Walmart de Rimouski les 31 août, 8 et 13 septembre derniers.

Mme Bérubé est mère d’une fillette âgée d’environ deux ans. Elle a été remise en liberté et sa prochaine comparution est prévue le 21 novembre.