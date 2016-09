Omnium Prestige Charles-Bruneau présenté par GDI Services aux immeubles

La 21e édition de l’Omnium Prestige Charles-Bruneau présentée par GDI Services aux immeubles, sous la présidence d’honneur de Guy Charron, vice-président exécutif, exploitation commerce de détail chez Cominar, a été couronnée d’un grand succès. Cette année, l’événement a amassé la somme de 161 000 $ au profit la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau.

Photo courtoisie

Loïc Rialland et Éloïse Desjardins, les héros de l’Omnium Prestige Charles-Bruneau, sont entourés de Jocelyn Trottier, GDI Services aux immeubles, Paul Doucet et Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation, Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation, Michel Bouchard, V.-P. de la Fondation, Me Richard Laramée, président de la Fondation, et Guy Charron, Cominar.

Photo courtoisie

Le Tour CIBC Charles-Bruneau est un important partenaire de la Fondation. Luc Maurice, président fondateur du Groupe Maurice, est en compagnie de Ginette Bruneau, Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation, et Geneviève Lacroix, directrice principale du Tour CIBC Charles-Bruneau.

Photo courtoisie

La Fondation a comme mission de procurer aux enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison. Ginette Bruneau est en compagnie de Jean Houde, trésorier de la Fondation, et Marie-Dominique Tourillon Gabanna, marraine de la Fondation.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

L’encan à la criée a été animé par Paul Doucet et Pierre Bruneau, porte-parole de la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau. Sur la photo, on voit Paul Doucet et sa conjointe, Marie-Claude Sabourin.

Photo courtoisie

Plus de 260 golfeurs du milieu des affaires ont participé au tournoi, dont Philip Cortese, Nicolas Rancourt, André Yelle ainsi que Gilles Maillé, qui ont tenté de démontrer leur talent de danseur.

Photo courtoisie

Le président de la Fondation, Me Richard Laramée, associé chez Kaufman Laramée, est accompagné d’Annie Dupont, Marie-Josée Lebranc et Denys Charbonneau.