Pacioretty : d’un malentendu à un autre

TORONTO | Il y a un phénomène que Max Pacioretty connaît depuis très longtemps. Une petite histoire devient parfois une énorme boule de neige. Avant même le premier match à la Coupe du monde avec l’équipe américaine et à un mois de l’ouverture de la saison avec le CH, Pacioretty a nagé dans deux controverses.

Après le deuxième match préparatoire des États-Unis contre le Canada, John Tortorella a justifié la faible utilisation de son ailier gauche en disant qu’il était un bon joueur, une bonne personne, mais qu’il devait lui en donner plus.

Un simple commentaire du bouillant entraîneur en chef des Blues Jackets de Columbus était assez pour alimenter les conversations dans les chaumières du Québec.

«Je n’ai pas senti que «Torts» cherchait à me piquer, a répliqué Pacioretty lors d’une journée consacrée aux médias au Centre Air Canada de Toronto. Je sais que les gens l’ont interprété de cette façon, mais ça prend parfois de trop grosses proportions.»

«Torts a juste répondu à une question d’un journaliste, a-t-il poursuivi. J’ai compris en jouant à Montréal que les petites histoires deviennent parfois grosses. J’ai eu une bonne discussion avec lui depuis ce moment. Il n’avait pas l’intention de me critiquer sur la place publique. C’était juste un match préparatoire. Je ne jouais pas bien lors des deux premiers matchs. Il était temps pour moi d’élever mon jeu.»

Motivé ou non par les propos de Tortorella, Pacioretty a retrouvé son aplomb à son dernier match préparatoire. Utilisé avec Ryan Kesler et T.J. Oshie, deux attaquants combatifs, le numéro 67 a obtenu une passe et terminé avec un dossier de +2 dans une victoire de 3 à 2 contre la Finlande.

Cœur à cœur

Pacioretty n’a pas cherché à jouer à l’autruche. Il savait aussi qu’on lui parlerait de cette histoire lancée par Michel Villeneuve d’abord sur les ondes d’une radio de la Mauricie (106,9) et ensuite reprise en grande pompe par la station de radio 91,9 où l’on racontait que Michel Therrien avait qualifié son capitaine du pire de l’histoire de l’équipe lors d’un repas avec des amis après une ronde de golf.

«Premièrement, il y a de pires listes pour retrouver son nom que la liste des capitaines de l’histoire du Canadien, a-t-il répliqué avec le sourire. C’est une liste assez prestigieuse.»

«Je trouve ça malheureux d’entendre une telle histoire, a-t-il poursuivi. Mais ce type d’histoire nous rapprochera. Je peux vous promettre que cette équipe sera sur la même longueur d’onde cette année. J’ai parlé à Michel à plusieurs reprises et je lui ai parlé depuis la sortie de cette histoire. J’ai aussi eu des conversations avec des coéquipiers et il n’y a pas de controverse. Nous montrerons cette année que nous allons tous tirer dans la même direction: les joueurs, les entraîneurs et la direction.»

Pour Pacioretty, ce type de cancan est tout simplement inévitable dans une ville comme Montréal.

«J’aurais aimé ne pas avoir à composer avec ça, a-t-il souligné. C’est triste, mais je connais la réalité d’un marché comme Montréal. Je joue pour le Canadien depuis huit ans et je sais comment gérer une histoire de la sorte. La bonne façon de s’en sortir, c’est en restant positif. Le genre de discussion que tu as avec quelqu’un un après une telle situation te rapproche tellement. C’est plus émotif et tu parles avec ton coeur. Tout le monde me supporte.»

Bergevin muet

Si Pacioretty n’a pas eu peur d’aborder des sujets plus délicats, Marc Bergevin a refusé de s’aventurer sur ce terrain.

«Je ne suis pas au courant», a lancé le DG qui n’a convaincu personne en répondant de la sorte.