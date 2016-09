Price chasse la rouille

TORONTO | Carey Price, Braden Holtby ou Corey Crawford. Mike Babcock a le luxe de choisir entre le gagnant du trophée Hart et Vézina en 2015, le gagnant du Vézina en 2016 ou le gagnant de la Coupe Stanley en 2013 et 2015.

Pour Babcock, il n’y a jamais vraiment eu de débat, même si l’entraîneur en chef de l’équipe canadienne n’a pas encore identifié Price comme son homme de confiance. À moins d’une immense surprise, le numéro 31 obtiendra le départ pour le premier match du Canada contre la République tchèque, samedi, au Centre Air Canada.

Au lendemain de la victoire de 3 à 2 en prolongation contre la Russie lors du dernier match préparatoire, Price a montré qu’il était prêt physiquement et mentalement à chausser les jambières du gardien partant de l’équipe.

«Il n’y a jamais eu de doute par rapport à Carey, a dit l’attaquant Patrice Bergeron. On savait qu’il jouerait du bon hockey pour nous.»

«Il a fait un immense arrêt en première période contre Alex Ovechkin, a renchéri le capitaine, Sidney Crosby. Ça semblait facile pour lui. Je me suis déjà retrouvé de l’autre côté de la clôture avec Carey. Je sais qu’il peut être enrageant pour un attaquant. Je me réjouis pour lui. Ce n’est pas facile de revenir au jeu après une aussi longue absence. Mais il se retrouve dans un bon état d’esprit. Tu te nourris souvent de ton gardien. Il inspire la confiance avec son calme.»

Retrouver le rythme

Le nez sous une dizaine de micros, Price a parlé avec son calme habituel en cette journée consacrée aux médias à Toronto.

«Je me sens bien avec ma progression, a noté l’homme masqué du CH. Je n’avais pas joué depuis longtemps. J’ai commencé à me sentir normal vers la fin du dernier match contre la Russie.»

«Je me sentais confortable devant mon filet, je retrouvais le tempo d’un match et je laissais les jeux venir à moi plutôt que d’essayer d’en faire trop, a-t-il continué. Je n’étais pas très heureux de mon premier départ. Mais face à la Russie, je trouvais que ça se déroulait plus lentement et je lisais mieux le jeu.»

Price a ressenti qu’il serait plus en contrôle avant même de bloquer un premier tir des Russes.

«Dès la période d’échauffement, je savais que c’était mieux, a-t-il noté. On dirait que j’avais oublié à quel point les jours de match sont longs. Tu dois retomber dans la routine de l’entraînement matinal jusqu’au match. On dirait que j’avais un peu oublié toute la préparation mentale.»

Une pression partagée

À ce tournoi, Price visera un dénouement identique à celui de Sotchi, soit de repartir avec la victoire.

«Il y a toujours des attentes quand tu portes les couleurs du Canada, a-t-il répliqué. Mais il y a tellement de bons meneurs au sein de notre vestiaire, nous nous partageons la pression.»