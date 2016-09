Quand Caron voit le jeu au ralenti...

Le quart partant des Carabins de l’Université de Montréal Samuel Caron en surprend plusieurs depuis le début de la saison, mais pas nécessairement le personnel d’entraîneurs.

«On avait une bonne idée de ce qu’on avait entre les mains avec Samuel», a ainsi indiqué l’entraîneur-chef Danny Maciocia.

Confiné à un rôle de substitut à ses deux premières années avec les Carabins, Caron avait ensuite pris une année sabbatique. Puis, quand le quart Hugo Henderson a décidé de prendre une pause du football avant le début de la présente campagne, Caron semblait l’homme tout désigné pour guider l’attaque des Bleus.

«Il y a eu plus de panique à l’extérieur que dans les bureaux ici», a admis Maciocia, en commentant la situation entourant le départ de Henderson.

Ce n’est rien contre celui-ci, mais les entraîneurs avaient également confiance en Caron.

«Pour cette année, on travaille avec lui depuis le mois de janvier, a repris Maciocia. Il s’est bien entraîné pendant la saison morte et ça paraît.»

La préparation explique justement les présents succès de Caron, qui a été élu joueur offensif par excellence au Québec lors de chacune des deux premières semaines du calendrier. Avec le coordonnateur à l’attaque Marco Iadeluca, il prend notamment part à des séances vidéo avant de mystifier les défensives adverses.

«La grande qualité de Samuel, c’est son calme, a poursuivi Maciocia. De la façon qu’il se prépare, pendant toute la semaine, ça fait une grande différence. Il voit un peu le jeu au ralenti et sa prise de décision est rapide.»

Au jour le jour

Sans être surpris de son début de saison, Caron démontre lui-même une certaine satisfaction.

«Mon objectif pour les deux premiers matchs, c’était de gagner et dans ce sens-là, mon but est atteint, a-t-il simplement résumé. J’ai plus une philosophie au jour le jour.»

Le quart-arrière concentre donc ses efforts, au quotidien, à s’améliorer constamment, tout en étudiant les plans dessinés par les entraîneurs.

«Je veux continuer à travailler mon jeu de pieds dans la pochette protectrice, a-t-il mentionné. Et c’est sûr que plus on connaît le livre de jeux au football, mieux ça va.»

En plus de sa relation avec Iadeluca, Caron apprécie son étroite collaboration avec Gabriel Cousineau, l’ancien quart-arrière de l’équipe qui est maintenant instructeur des receveurs de passes.

«Je suis complètement à l’aise avec eux, je leur fais confiance», a indiqué Caron.

Rendez-vous avec les Stingers

Pour le prochain match des Carabins, vendredi contre les Stingers de Concordia au CEPSUM, le quart-arrière se méfie naturellement de ses adversaires.