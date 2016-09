Reconnue coupable d'avoir violé le copain de sa fille et son jumeau

Heather Salines, une mère mariée de 40 ans du Massachusetts, a plaidé coupable aux charges d'agression sexuelle envers le petit ami de sa fille et son frère jumeau.

Elle a été condamnée à quatre ans de pénitencier et trois ans de probation, plus tôt cette semaine, pour avoir violé des jumeaux d'âge mineur à différentes occasions.

Devant la juge de la Cour supérieure Essex à Salem, au nord-est de Boston, elle a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation la concernant: agression sexuelle envers des mineurs, incitation envers des mineurs, propagation de contenu obscène ainsi que pour agression et attaque, comme le rapporte l'Independent.

Comme une mère

Selon NECN, les procureurs ont laissé entendre que la femme agissait comme une maman envers les deux garçons, après que leur propre mère soit décédée.

En février 2014, Salines a ramené sa fille, son petit ami et son frère jumeau de l'école. C'est à ce moment que les agressions ont débuté.

Le premier s'est fait agresser alors qu'il était chez la dame. «Un des garçons est allé à la salle de bains et la dame l'a approché. Elle l'a ensuite embrassé et ils se sont retrouvés dans la chambre à coucher», explique l'avocate de district Kate MacDougall.

Lorsqu'il a quitté, la femme a bombardé son téléphone de photos obscènes, dont des portraits d'elle, complètement nue. Elle a été arrêtée pour une première fois en mars 2014, lorsque le jeune ex-amoureux de sa fille a été pris à partager des clichés de Salines nue à ses collègues de classe.

Un mois plus tard, elle a commencé à envoyer des messages textes au frère jumeau de la première victime, selon le Boston Herald. Elle a organisé un rendez-vous dans un hôtel près de Danvers, où elle l'a agressé sexuellement. Il a officiellement porté plainte en juin 2015.

Ce dernier a confié que les abus l'ont poussé à penser au suicide. «Mes relations interpersonnelles ont été ruinées: plusieurs personnes croyaient que c'était ma faute et me trouvaient dégoutant. J'ai passé plusieurs nuits à pleurer et à me dire que je ne valais rien. À certains moments, j'étais convaincu que je n'avais rien à faire sur la Terre. C'était comme si un train me passait à travers la poitrine», a-t-il écrit dans une lettre-choc.

Surveillée de près

À sa sortie de prison, elle sera soumise à une période de probation de trois ans. Elle devra s'enregistrer comme déliquente sexuelle, porter un bracelet GPS en plus de ne pas pouvoir être en présence d'enfants de moins de 16 ans sans supervision.