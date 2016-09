Respirez par le nez!

La nouvelle saison du Canadien s’amorce sur la même note que s’est terminée la dernière. On continue de réclamer des têtes.

La grogne a fait rage tout l’été dans les réseaux sociaux. La transaction Subban-Weber n’a pas fini non plus de faire jaser.

Marc Bergevin ne veut plus en ­parler, mais il devra s’y faire. Petit conseil: Marc, arme-toi de patience!

Lorsque Subban et Weber ont été échangés l’un contre l’autre, le 28 juin dernier, on s’est rappelé que la transaction coïncidait avec le 26e anniversaire de l’échange qui avait envoyé Chris Chelios à Chicago en retour de Denis Savard.

Ainsi vont les choses dans l’univers du Canadien à l’ère des réseaux sociaux, et j’ajouterais des médias traditionnels. Les coups viennent de toutes les directions sans égard aux ­personnes visées.

Il suffit qu’une nouvelle, non vérifiable autant que non vérifiée, sorte pour que la planète hockey s’enflamme.

Je connais d’anciens dirigeants et joueurs du Canadien qui auraient pris le mors aux dents.

Avant de statuer sur le sort de ­Therrien et de juger de la compétence de Pacioretty comme capitaine, il faudrait attendre que la saison se mette en marche.

Avant de dire que Carey Price ne redeviendra jamais le gardien qu’il était il y a deux ans et qu’il faudrait l’échanger pendant que sa valeur est encore bonne, pourrait-on attendre qu’il ait joué pour la peine?

Comme il l’avait dit lui-même avant sa grosse saison, chill out!

Il est allé chercher du leadership et de l’expérience en faisant l’acquisition de Weber.

Andrew Shaw va amener bien plus que de la combativité selon ceux qui le connaissent bien. On dit qu’il est un joueur d’équipe extraordinaire et un excellent rassembleur.