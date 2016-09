Russell Martin, indispensable?

Rarement a-t-on été aussi élogieux à l’endroit de Russell Martin.

Dans un article intitulé «Monsieur Indispensable» et publié sur le site web du réseau Sportsnet, on dépeint le receveur québécois comme un joueur impossible à remplacer

«Il y a beaucoup de joueurs que les Blue Jays ne voudraient pas perdre, mais il n’y en a qu’un seul avec lequel ils ne peuvent vivre sans», écrit-on, en prémisse, en parlant de Martin.

Dans ce texte, les autres joueurs des Jays sont sondés afin de savoir comment la formation torontoise pourrait s’en tirer advenant une blessure subie par le Québécois.

«Qu’est-ce qui arriverait? Je ne veux même pas y penser», a notamment répondu le voltigeur Kevin Pillar.

Dioner Navarro, qui a aussi fait ses classes comme receveur, vient par la suite expliquer sa vision de la situation.

«C’est définitivement la position la plus difficile à jouer, a-t-il noté. Sans manquer de respect pour personne, si tu joues au troisième but, tu n’as qu’à penser au troisième but. Si tu joues à l’arrêt-court, tu penses à ta position. Mais comme receveur, tu dois penser au troisième but, à l’arrêt-court, au deuxième but, au premier but, au lanceur, à tout. Vraiment, personne sur le terrain doit penser et en faire autant que nous. Et il n’y a pas beaucoup de gars qui font ça aussi bien que "Russ".»

L'art de diriger les lanceurs

Mentionnant que Martin a été derrière le marbre pour 72% des manches de l’équipe cette saison, le texte décrit en plusieurs points pourquoi le Québécois est indispensable aux Blue Jays.

On parle de la bonne tenue des lanceurs partants, indiquant que J.A. Happ et Marco Estrada se sont mis à dominer avec Martin. Les artilleurs maintiendraient ainsi une moyenne de points mérités de 3,75 quand le Québécois agit comme receveur. Il serait ainsi le meilleur receveur de la Ligue américaine à ce chapitre.

Martin excelle dans le choix des lancers à effectuer, a vanté l'artilleur Marcus Stroman. Il entretiendrait par ailleurs une excellente relation avec ses coéquipiers, selon Josh Thole.

Même le gérant John Gibbons sort le violon en parlant de Martin.

«Je pense qu’on prend Russell pour acquis ici, a dit Gibbons, en décrivant la manière dont il se déplace derrière le marbre, la façon qu’il bloque les balles et certains jeux acrobatiques qu’il exécute. Il va voler dans l’abri des joueurs pour capter des fausses balles. Il n’a peur de rien. Je pense que lorsqu’on voit l’un de nos joueurs faire ça aussi souvent, on cesse d’avoir des attentes. Mais quand tu vois quelqu’un qui ne fait pas ces jeux, ça te rappelle que le gars que tu as est vraiment spécial.»