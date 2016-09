Taxis: ça suffit, les enfantillages!

Les chauffeurs de taxi nous offrent un spectacle désolant...

Au lieu de se dire: «Il nous reste 14 jours pour nous préparer à l’arrivée d’Uber», ils se disent: «Il nous reste 14 jours pour écœurer au max les chauffeurs d’Uber avant que l’entente qu’ils ont signée avec le gouvernement n’entre en vigueur.

«Vite, profitons du temps qu’il nous reste pour saisir leurs autos, leur donner des amendes salées et suspendre leurs permis de conduire!»

LA MARIÉE EST ENCEINTE

Les chauffeurs de taxi me font penser à un gars qui apprend que son ex va se marier avec son nouveau chum à la fin du mois.

Au lieu de tirer la plogue et de passer à autre chose, le gars se dit: «La cérémonie de mariage est dans deux semaines. Faut que je profite du temps qu’il me reste pour foutre le bordel dans leur couple! Je vais louer les services d’une escorte pour qu’elle séduise le futur marié, qu’elle l’amène dans un motel, et je vais les photographier en pleine action!»

S’il vous plaît, les amis, un peu de dignité...

Le dossier est clos. F-I FI N-I NI.

Terminé.

Non seulement les bans ont été publiés et les invitations ont été envoyées, mais les futurs époux ont déjà couché ensemble et la fille est enceinte!

Tournez la page!

Profitez du temps qu’il vous reste pour laver votre auto, acheter des vête­ments décents et apprendre à sourire!

Dans deux semaines, vous devrez affronter un concurrent qui agira en toute légalité.

Pouvez-vous prendre le temps qu’il vous reste pour vous préparer, au lieu de lancer des bombes puantes dans la salle de réception en espérant que l’odeur imprègne les murs?

UNE ENTENTE ÉQUITABLE

C’est drôle, quand même...

Quand un syndicat conclut une entente avec un gouvernement, il faut que cette entente soit respectée par tout le monde, au moment même où elle a été conclue.

Mais quand c’est une entreprise qui signe une entente avec le gouvernement, les opposants ont le droit de foutre le bordel jusqu’à ce que l’entente en question entre en vigueur.

N’importe quoi...

Le pire est que l’entente encadrant les activités d’Uber est équitable.

Comme l’a montré Alexandre Taillefer, une course d’Uber coûtera presque aussi cher qu’une course de taxi. On ne pourra pas héler d’autos Uber dans la rue. On ne pourra pas commander une auto Uber par téléphone. Les chauffeurs d’Uber n’auront pas le droit d’attendre leurs clients dans des postes spéciaux. Et les voies réservées ne pourront pas être utilisées par les autos Uber.

Que voulez-vous d’autre, exactement?

Que le gouvernement oblige les chauffeurs d’Uber à faire jouer des disques de polka à tue-tête dans leur auto?

ON JOUE SUR LES MOTS

Non, techniquement, les activités d’Uber ne sont pas encore légales.

Mais cessons de jouer sur les mots, il y a une entente signée!

Ce n’est pas comme le pot qui va peut-être devenir légal un jour, dans un avenir possible, probable et éventuel.

On parle ici de deux semaines...