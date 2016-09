Tournant décisif pour l’opposition

L'opposition à l'hôtel de ville de Québec, qui tente actuellement de recruter des candidats pour une course à la chefferie, vivra cet automne des moments décisifs en vue de l'élection de 2017.

Les candidats souhaitant devenir chef de Démocratie Québec (DQ) pourront déposer leur candidature à partir de lundi prochain et jusqu'à la fin du mois d'octobre. D'après les échos que j'en ai, l'opération est loin de remporter le succès escompté.

Certains pensent même qu'Anne Guérette sera seule candidate et qu'il n'y aura donc pas de course. Ce qui serait dévastateur pour une opposition déjà fragilisée par le contexte – trois élus sur 21 conseillers – et en mal de visibilité.

Non pas qu'Anne Guérette ne représente pas une candidate de qualité pour la chefferie. Architecte de formation, elle a d'abord milité comme citoyenne avant de faire le saut comme conseillère en 2007, dans le très convoité district de Cap-aux-Diamants, anciennement Vieux-Québec–Montcalm. Elle compte plusieurs années d'expérience et a démontré qu'elle faisait preuve de détermination dans plusieurs dossiers. On peut également saluer son courage dans le portrait actuel.

Équipe solide

C'est plutôt qu'après les déboires de la dernière campagne, avec un chef qui était loin d'être à la hauteur pour aspirer à la mairie, l'opposition se doit cette fois, et plus que jamais, de projeter une image de solidité à toute épreuve. Elle doit se positionner à toute vitesse afin d'attirer la confiance des électeurs dans un an.

Au lieu de ça, l'opposition donne l'impression de s'égrener, ce qui pourrait être catastrophique à un an de l'élection. J'écrivais en début de semaine que le conseiller Yvon Bussières, qui siège depuis 23 ans à l'hôtel de ville de Québec, réfléchissait à son avenir politique. Mes antennes me disent que Paul Shoiry fera de même et qu'il pourrait bien ne pas revenir en 2017. Ça ne laisserait plus que Mme Guérette sur les rangs parmi les élus actuels.

Il faudrait alors compter sur des candidats externes tant pour qu'ait lieu une course à la chefferie que pour des postes de conseillers municipaux. Vous connaissez des intéressés(ées)?

J'ai jasé de la course à la chefferie avec de nombreux intervenants du monde politique, social et économique de Québec ces derniers mois. La réaction est toujours la même: croyez-vous vraiment que quiconque ait envie d'aller se casser les dents contre Régis Labeaume? On me parle de peur des représailles, à un point tel que même les gens qui appuient Mme Guérette n'osent pas le faire publiquement.

Caire et Maltais

Plusieurs noms ont circulé dans la dernière année. Ceux d'Éric Caire, député caquiste de La Peltrie, et d'Agnès Maltais, députée péquiste de Taschereau, sont souvent venus à mes oreilles. J'ai vérifié et tous deux font partie des candidats potentiels qui ont été rencontrés par Démocratie Québec. Tous deux, toutefois, n'ont pas démontré d'intérêt.

Tant Mme Maltais que M. Caire feraient évidemment d'excellents candidats au poste de chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec. Interrogés par Le Journal au cours des dernières semaines, les deux députés ont toutefois réitéré qu'ils n'étaient pas intéressés par la chefferie de DQ. «Non, c'est aussi simple que ça, nous a dit Mme Maltais. Non, non, non», a-t-elle encore réagi à savoir si ça pouvait être en 2017 ou après.

Quant à Éric Caire, il a répondu au Journal qu'il n'est pas intéressé à se présenter en politique municipale, et que sa «seule ambition politique est d'aider François Legault à devenir premier ministre en 2018».

Chercher ailleurs

Il faudra donc chercher ailleurs et espérer. Qui a envie d'un conseil entièrement contrôlé par Régis Labeaume et ses troupes?

Une telle situation n'est souhaitable dans aucune ville du Québec, peu importe de qui on parle.