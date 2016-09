Tous les films de Dolan au Cinéma Beaubien

Jusqu’à mardi, le public pourra donc découvrir ou redécouvrir les cinq premiers longs-métrages de Dolan, de J’ai tué ma mère, qui l’a révélé en 2009, à Mommy, son succès populaire et critique de 2014. Ses films Les amours imaginaires (2010), Laurence Anyways (2012) et Tom à la ferme (2014) seront également projetés.