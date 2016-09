Toute une rentrée!

Bonjour septembre! Je vous y retrouve enfin! La rentrée est l’occasion rêvée de vous partager mes idées de sorties les plus gourmandes, les plus exotiques et surtout les plus divertissantes.

Été comme hiver, Montréal devient pour moi la capitale de l’exploration urbaine à son meilleur. Vous saurez tout sur les festivals, les gros partys, les nouveaux restaurants et même les meilleures ventes! C’est parti mon kiki!

Faire la fête comme un chef au Omnivore Montréal

Photo Anne-Lovely Étienne

Pour une cinquième édition, le festival Omnivore Montréal prendra d’assaut la métropole. Les épicuriens de la ville sont invités à la Société des arts technologiques pour un week-end de démonstrations culinaires gratuites et de soupers gastronomiques par des chefs locaux et étrangers. Ne manquez surtout pas le party Omnivorious qui réunit une brigade de 14 chefs des quatre coins du monde. De Rio de Janeiro passant par New York, s’arrêtant à Montréal, l’occasion est unique pour faire la fête avec les cordons-bleus de réputation internationale. Musique, bonne bouffe et vins nature sont au rendez-vous, pour un samedi soir plus que mémorable!

1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Beau, bon pas cher: nouvelle taqueria design au cœur du Mile-End

Photo Anne-Lovely Étienne

J’ai été charmée par le Socialito, une nouvelle taqueria, située sur la rue Saint-Viateur. Dès qu’on y franchit la porte, on y découvre le superbe design intérieur influencé par l’art mexicain et les mobiliers industriels. Le propriétaire Agostino De Reggi est d’ailleurs un designer réputé dans le monde de la restauration. Le menu simple et abordable propose des entrées traditionnelles comme l’excellente fondue au fromage avec morceaux de pita «Queso Fundido». On aime aussi la diversité des choix de tacos qui plairont autant aux végétariens qu’aux carnivores. Coup de cœur pour la rafraîchissante salade de papaye verte et les croustillantes crevettes panées avec feuilles de bétel.

75, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

Quand l’art et la mixologie se rencontrent au Pandore

Photo Anne-Lovely Étienne

L’entreprise québécoise Romeo’s gin a lancé en septembre les Lundis Soirées Romeo’s View au cocktail-bar Pandore. Chaque semaine, un artiste local y expose ses œuvres et le mixologue Shawn Fabre vous proposera une carte de drinks sur mesure, selon le vernissage présenté. Les amoureux de l’art pourront donc y découvrir la culture urbaine émergente et goûter à l’art du gin. De plus, durant, les belles journées d’automne, le toit-terrasse y sera ouvert pour vous y accueillir en grand nombre. Il est aussi important de souligner que le Pandore a fermé sa cuisine, mais que le service de traiteur d’Accords le bistro est disponible pour ceux et celles qui auront un petit creux.

Consulter le compte Instagram @romeosview. Pandore:

1300, rue Saint-Dominique, Montréal