Trump et Clinton au coude à coude selon un sondage

Les candidats à la présidentielle américaine Donald Trump et Hillary Clinton sont au coude à coude, les partisans de la démocrate perdant de leur enthousiasme, selon un sondage publié jeudi.

Mme Clinton et M. Trump obtiendraient le même score (42 %) parmi les électeurs potentiels du 8 novembre, selon ce sondage réalisé pour CBS News et le New York Times.

Parmi les électeurs inscrits – qui ne sont pas tous susceptibles de se déplacer –, la démocrate ne devancerait le républicain que par 2 points (41/39).

L'enthousiasme des partisans de Mme Clinton semble avoir diminué tandis que celui des républicains est resté constant, note l'étude.