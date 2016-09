Un Canadien détenu en Chine depuis 2014 revient au pays

Le travailleur humanitaire canadien Kevin Garratt qui était détenu en Chine sous des accusations d’espionnage depuis août 2014 a été renvoyé au Canada jeudi.

Selon une déclaration de la famille largement diffusée dans plusieurs médias, M. Garratt a été libéré suivant une décision de la cour de Dandong, dans le nord-est de la Chine.

Ce revirement de situation survient à peine une semaine après le retour de Chine du premier ministre, Justin Trudeau, lors duquel il se serait entretenu du cas de M. Garratt avec les dirigeants chinois.

M. Garratt et sa femme, Julia Dawn Garratt, tous les deux originaires de Vancouver, étaient propriétaires d’un café à la frontière de la Corée du Nord. Ils ont vécu 30 ans en Chine avant de faire l’objet d’une enquête par les autorités chinoises au mois d’août 2014. Mme Garratt a été libérée sous caution en février 2015 après six mois de détention, avec interdiction de quitter la Chine pendant un an.

Kevin Garratt, qui aidait aussi un organisme humanitaire venant en aide aux résidents de la Corée du Nord, a été mis en accusation par les procureurs dans la ville de Dandong. Selon des médias chinois, les autorités ont découvert des preuves démontrant que M. Garratt a accepté de recueillir des renseignements en Chine pour le compte d’une agence d’espionnage canadienne.