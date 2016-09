Un capitaine mieux entouré

TORONTO | Max Pacioretty a les yeux qui s’illuminent quand il décrit son futur coéquipier avec le Canadien, Shea Weber.

Pacioretty a raconté une anecdote à son sujet.

«Avant le premier match préparatoire contre le Canada, j’ai croisé Weber. Il était seul, mais il avait déjà sa tête d’avant-match. Je ne l’avais jamais vu comme ça et je peux vous dire qu’il est épeurant. Même pendant les hymnes nationaux, il est intimidant. Je vais peut-être le texter durant la Coupe du monde, mais je le ferai une journée où le Canada ne jouera pas.»

À sa deuxième saison avec le «C» de capitaine sur son gilet du Tricolore, Pacioretty profitera de la présence de Weber dans le vestiaire de l’équipe.

«Je sais que Shea l’aidera beaucoup, a affirmé Marc Bergevin en cette journée consacrée aux médias au Centre Air Canada. Il a tellement d’expérience et c’est un bon meneur. On le voit ici avec les meilleurs joueurs du Canada. Dans le vestiaire, il est un de nos leaders. Il aidera Max, il fera de lui un meilleur capitaine.»

Radulov et Shaw aussi

Aux yeux de Pacioretty, le CH misera sur plus de meneurs la saison prochaine.

«Nous avons reçu de l’aide, a répliqué l’ailier natif du Connecticut. Dans la catégorie des meneurs, Shea Weber est une immense pièce du casse-tête. J’ai déjà passé du temps avec lui et je me sens bien. Andrew Shaw a aussi connu du succès à Chicago et il a côtoyé de bons joueurs, parmi les meilleurs de la LNH. Ça devrait aider notre équipe sur la glace et à l’extérieur.»

«Nous nous ennuyions aussi de Carey et de Gally (Gallagher) l’an dernier, a-t-il continué. Ils ont manqué plusieurs semaines en raison de différentes blessures. Mais il faut aussi ajouter le nom de Radulov dans nos meneurs. Je me suis entraîné avec lui à Montréal avant mon départ pour ce tournoi. Il ne ressemble en rien à la personne qu’on décrivait. Nous entendons parfois certaines choses, mais ce n’est pas toujours vrai.»

«Je n’ai aucun doute que Radulov agira comme un meneur pour notre équipe, il l’était avec son équipe dans la KHL (Moscou). J’ai eu un bon sentiment dès le jour un avec lui.»