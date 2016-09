Un pique-nique sans porc: des enseignants voulaient accommoder les élèves musulmans

Une école secondaire de Repentigny qui tiendra un «pique-nique ethnique» souhaitait interdire le porc pour accommoder les élèves musulmans, mais la commission scolaire a finalement reconnu qu’il s’agissait d’une «erreur» des enseignants.

Le 21 septembre prochain, les élèves de la première à la troisième secondaire de l’école Jean-Baptiste-Meilleur sont invités à apporter un plat ou un dessert sous la forme de cinq à 10 bouchées.

Pas de porc

Dans la lettre des trois enseignants envoyée aux familles, obtenue par la Coalition avenir Québec (CAQ), on peut lire qu’il «serait fort intéressant de partager les coutumes alimentaires d’ici et d’ailleurs et de découvrir les plats atypiques de certains pays.»

Or, la lettre souligne que «les arachides, les noix, les fruits de mer et le porc sont à proscrire afin de respecter tous et chacun».

Interpellée par le Journal ce matin, la Commission scolaire des affluents a reconnu qu’il s’agissait d’une «erreur» des enseignants.

«Ça a été fait de bonne foi, mais c’est important d’être clair et précis dans nos directives, reconnaît Éric Ladouceur, responsable des communications. C’est allé un petit peu loin, l’erreur a été corrigée.»

Idée des enseignants

Ce dernier indique que la Commission scolaire a été informée de la situation par les médias, ce matin. Une nouvelle lettre sera envoyée sous peu aux parents, et seuls les aliments allergènes seront proscrits.

Selon M. Ladouceur, l’idée d’interdire le porc lors du pique-nique était une initiative des enseignants, et ne provenait pas d’une demande de parents.

«On a beaucoup de gens qui sont de confession musulmane à l’école, mais ça peut être toléré et identifié», dit-il.

Porte-parole de la CAQ en matière d’éducation, Jean-François Roberge déplore le manque de balises du gouvernement qui mène à ce type de dérapage.

«Essai et erreur»

«Pauvres enseignants, pauvres directions d’écoles qui sont laissées à elles-mêmes, dit-il. On fonctionne par essai et erreur en voulant être accommodant. On risque, et on dérape.»

Plus tôt cette semaine, deux écoles de Montréal ont accordé un congé pédagogique pour accommoder les élèves lors d’une fête musulmane. Selon M. Roberge, le manque de direction gouvernementale mènera à d’autres situations du genre.

«Personne ne veut être taxé d’intolérance, mais ça prend des balises!, dit-il. Ça n’a pas de sens que d’une année à l’autre, les gens soient laissés à eux-mêmes.»