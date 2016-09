(VIDÉO) Les joueuses de basket du Rouge et Or dans un vidéoclip de Liana

Liana Bureau a enrôlé les joueuses de basketball du Rouge et Or de l'Université Laval pour le tournage du vidéoclip de la chanson On the Run.

Lancé jeudi après-midi sur le web, le premier clip de l'artiste de Québec, qui fait carrière sous le nom de Liana, a été tourné par le jeune réalisateur Pascal Plante, sur le terrain de l'école Sainte-Odile, dans le quartier Limoilou.



Liana travaille actuellement à la composition et à l'enregistrement d'un album qu'elle souhaite faire paraître en 2017.



Le lancement officiel du vidéoclip aura lieu ce soir au Cercle, à compter de 18 h.