Xavier Grenier-Talavera neuvième à Cozumel

Xavier Grenier-Talavera a terminé jeudi au neuvième rang du triathlon des Championnats du monde des moins de 23 ans, présenté dans le cadre de la Finale des Séries mondiales à Cozumel, au Mexique.

Grenier-Talavera a conclu l’épreuve en un temps de 1 h 54 min 50 s, un peu plus de deux minutes derrière le vainqueur, le Néerlandais Jorik Van Egdom.

Van Egdom a triomphé après avoir ramené un chrono de 1:52:39. Le Brésilien Manoel Messias (1:53:00) et le Hongrois Bence Bicsák (1:53:02) l’ont accompagné sur le podium.

Alexis Lepage était également de la partie à Cozumel, jeudi. Le résidant de Québec s’est classé 26e en un temps de 1:57:47.

«C’est satisfaisant! J’ai fait une bonne course, mais pas excellente», a jugé Grenier-Talavera.

L’athlète de Vaudreuil-Dorion aurait aimé s’offrir une meilleure course à pied.

«Disons que les deuxième et troisième tours ont été très laborieux. Le quatrième m'a sauvé la peau! J'ai soutenu l'allure et peut-être accéléré un peu, au moment où tout le monde était dans le jus. J'ai quand même réussi à remonter de six ou sept places!»

«Une meilleure gestion de mes efforts en course à pied aurait été bien.»

À l’inverse, Grenier-Talavera avait toutefois le sentiment d’avoir fait le boulot sur son vélo. «J'étais dans le premier groupe et j’ai travaillé assez fort. Malheureusement, on s’est fait rattraper au troisième tour, ce qui a été un peu décevant.»

Le Québécois mettra maintenant le cap sur l’Équateur pour prendre part à la Coupe du monde de Salinas, qui aura lieu le 25 septembre.

Vendredi, Charles Paquet, de Port-Cartier, participera à l’épreuve junior des Championnats du monde, tandis que Sarah-Anne Brault, de Québec, sera de la Finale des Séries mondiales samedi.