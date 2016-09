Au moins sept morts en Chine au passage du typhon Meranti

Le typhon Meranti a fait sept morts et neuf disparus lors de son passage sur le sud-est de la Chine, a annoncé vendredi le ministère des Affaires civiles.

Avec des vents soufflant jusqu'à 170 km, le typhon s'est abattu sur la région de Xiamen dans la nuit de mercredi à jeudi, accompagné de fortes précipitations.

Selon l'agence de presse Chine nouvelle, il s'agit du typhon le plus puissant repéré cette année à la surface du globe, et même du plus fort à frapper la province côtière du Fujian, située face à Taïwan, depuis le début de l'établissement de statistiques météorologiques en 1949.

Le phénomène a entraîné le déplacement de plus de 330 000 habitants. Des centaines d'habitations ont été détruites ainsi que des milliers d'hectares de cultures endommagés, selon l'agence officielle, qui a évalué les dégâts à 1,7 milliard de yuans (2,3 milliards d'euros).

Un pont vieux de près de 900 ans a été emporté par les eaux, selon la même source.

Meranti avait frappé mercredi le sud-est de Taïwan, où c'était le plus puissant typhon enregistré depuis 21 ans. La tempête a interrompu le trafic des ferries et arraché des toitures. Dans le port de Kaohsiung, au moins 10 cargos ont rompu leurs amarres, dont un bateau de 140 000 tonnes, selon les autorités locales.

Meranti a été ramené vendredi au statut de dépression tropicale.