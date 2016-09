Harmonium lance une chanson inédite

Trente-huit ans après la séparation d’Harmonium, les amateurs de la formation québécoise ont quelque chose de nouveau à se mettre dans les oreilles. La mythique formation lance aujourd’hui une chanson inédite écrite durant la tournée de l’album L’Heptade.

La pièce C’est dans le noir, qui n’a jamais été enregistrée en studio, est offerte sur le portail iTunes.

Une chanson où l’on retrouve les voix de Serge Fiori et de Monique Fauteux, et qui a servi d’introduction aux spectacles de la tournée L’Heptade.

C’est dans le noir, qui dure cinq minutes, est un duo avec un accompagnement de guitare et de claviers. Un cadeau inattendu qui nous téléporte avec bonheur dans les ambiances de cet album concept lancé en 1976.

«C’est une pièce, explique Serge Fiori, qui a été écrite après un spectacle, en début de tournée, dans une chambre de motel du Nouveau­­-Brunswick. Je voulais créer une intro­­ qui était dans le même feeling que l’ouverture­­ de Neil Chotem sur le disque. Je voulais préparer les gens à ce qui s’en venait dans le spectacle», a-t-il relaté au cours d’un entretien téléphonique.

Spontanée et spéciale

Le bassiste Louis Valois précise que cette chanson est arrivée de façon spontanée.

«Serge est arrivé avec quelque chose. Il souhaitait que les gens soient plus concentrés quand le spectacle débuterait. Il a joué cette chanson, on l’a arrangée et on a commencé à la répéter la semaine suivante. Les gens voulaient entendre les hits et cette pièce, qui était spéciale, établissait tout. C’est une pièce qui nous ramène au même endroit et à cette époque. C’est quelque chose qu’on aime énormément», a-t-il expliqué.

C’est dans le noir provient d’une cassette quatre pistes de Serge Locat qui a été retravaillée avec la technologie d’aujourd’hui. Il s’agissait d’une version enregistrée au Centre­­ national des arts, à Ottawa. On a l’impression­­, en l’écoutant, qu’elle a été enregistrée récemment.

«Il y avait tellement de bruits de fond que ça n’avait pas de bon sens. On avait de la difficulté à entendre les voix. Il y a eu beaucoup de travail de réparation et cette version retravaillée­­ tient du miracle. Nous sommes vraiment contents et impressionnés par le résultat. Que l’on puisse, 40 ans plus tard, trouver une version qu’on aime, et qu’on puisse la sortir pour le monde, c’est un grand cadeau», a lancé Serge Fiori.

Bonus

La chanson C’est dans le noir se retrouvera en bonus sur L’Heptade XL, qui sera lancé dans des formats CD, CD-DVD et dans un coffret de luxe, le 18 novembre. On ne la retrouvera pas, toutefois, sur la version vinyle. Le volet DVD comprendra l’intégralité d’un concert en noir et blanc enregistré durant la tournée L’Heptade.