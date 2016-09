Robby Johnson dans la filière evenko

Même s’il est établi à Nashville, Robby Johnson n’a pas tourné le dos au Québec. À preuve, le chanteur country de la Beauce vient de conclure une entente avec la firme montréalaise evenko, a appris en primeur Le Journal.

En vertu de cette alliance, evenko a maintenant le mandat de produire les spectacles de Johnson autant au Québec qu’au Canada. Bien qu’il fasse carrière aux États-Unis depuis quelques années, le chanteur est donc assuré de revenir se produire chez nous régulièrement.

Photos courtoisie David Pierrat

Chez evenko, où on a récemment annoncé la conclusion d’une entente du même type avec la jeune chanteuse Gabriella (The Voice), on se frotte les mains de satisfaction d’avoir recruté un artiste de la trempe de Robby Johnson.

«Robby possède l’étoffe d’une star et nous sommes emballés de produire sa prochaine tournée de spectacles non seulement au Québec, mais aussi à travers le Canada», a affirmé le grand patron d’evenko, Jacques Aubé.

«C’est un grand plaisir et privilège de pouvoir m’associer à evenko, une entreprise de renommée mondiale. J’ai vraiment hâte de revoir mon monde et de partager ensemble notre amour pour la musique country», a pour sa part commenté Robby Johnson.

En juin dernier, Robby Johnson avait donné quatre concerts au Capitole de Québec. On le reverra dans le temps des Fêtes puisqu’il sera en Beauce les 16 et 17 décembre, à la salle Alphonse-Desjardins du cégep de Saint-Georges et à la salle Méchatigan, à Sainte-Marie.

Photos courtoisie David Pierrat

Viviane Audet dans son clip

Au cours des prochains jours, Robby Johnson annoncera également la date de sortie du vidéoclip de la chanson Together, troisième extrait de son album Don’t Look Back, et dont Le Journal vous dévoile les premières images.

Tourné à Oka sous la direction d’Éric Morin (Chasse au Godard d’Abbittibbi), le clip traitera de violence familiale et des dangers de l’alcool au volant. Il met en vedette la chanteuse et comédienne Viviane Audet (Belle-Baie, L’héritière de la Grande Ourse), qui interprétera la copine adulte du chanteur, ainsi que le propre fils de Robby Johnson, Pier-Hugo Lachance, qui joue le rôle du jeune Robby.

Les billets pour les concerts de Robby Johnson en Beauce seront mis en vente vendredi à midi. Jessica Pruneau, qu’on a vue sur scène au Capitole avec Robby Johnson, fera la première partie.