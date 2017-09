[QUIZ] Quel personnage de «Blue Moon» êtes-vous?

Quiz

Vous vous rendez à l’hôpital le plus rapidement possible.

Justine

Milan

Benoît

Chloé

Vous êtes Justine (Karine Vanasse). Tout comme Justine, vous n’avez peur de rien. Pour ceux qui vous côtoient, vous avez l’air d’être en contrôle, mais à l’intérieur un feu brûlant vous habite. Vous êtes un justicier dans l’âme et vous ne faites confiance à personne jusqu’à preuve du contraire. Vous avez peur d’aimer, car vous avez été souvent blessé… Mais si vous vous ouvrez un peu, vous pourriez faire de belles rencontres.

Vous êtes Milan (Éric Bruneau). Tout comme Milan, vous êtes un homme de peu de mots et vous avez une façon de faire pas toujours «politiquely correct». Vous êtes mystérieux et solitaire et vous ne laissez entrer personne dans votre vie… À moins d’en tomber amoureux. Vous avez un cœur de pierre et vous êtes prêt à tout pour arriver à vos fins.

Vous êtes Benoît (Luc Picard). Vous êtes une figure autoritaire. Vous êtes une personne posée, qui aime être en contrôle. Quand un problème arrive, vous aimez prendre quelques minutes pour bien évaluer la situation et prendre une décision réfléchie. D’autre part, vous êtes un être tourmenté. Votre sensibilité vous rend souvent vulnérable…

Vous êtes Chloé (Caroline Dhavernas). Vous êtes une grande romantique. Si aux premiers regards, vous semblez être une véritable dure à cuire, au fond, vous êtes une fleur bleue. Vous êtes réfléchie et allumée, mais l’amour rend aveugle. Vous prenez souvent des décisions pour ne pas déplaire à chéri, au détriment de vos amitiés. Vous faites confiance rapidement aux gens qui vous entourent et cela peut parfois vous nuire.

