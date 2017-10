Humilié par Éric Salvail durant son talk-show, l’auteur-compositeur-interprète Martin Levac, qui s’est fait connaître en personnifiant Phil Collins, s’en est pris sur Facebook «au pouvoir des médias de Montréal».

Depuis mardi soir, le cri du cœur de Levac a fait tache d’huile sur les réseaux sociaux et, ironiquement, lui a valu de nombreuses demandes d’entrevues. Dans son message, il dénonçait le fait qu’il ne passait jamais à la télé ou à la radio.

L’origine de cette montée de lait? Un incident survenu en octobre 2015, durant l’émission En mode Salvail.

«Quand on invite des artistes à venir promouvoir leurs albums, il faut qu’ils soient un minimum connus là, c’est qui ça Martin Levac?», avait lancé l’animateur en exhibant l’album 1985 que venait de sortir Levac et qu’il avait remis en personne aux recherchistes, croyant qu’on l’inviterait à l’émission.

«J’avais honte...»

Joint chez lui mercredi matin, Martin Levac a confié qu’il lui a fallu un an avant d’être capable de parler publiquement de cette affaire.

«J’avais honte ce soir-là. Ma relationniste de presse m’avait appelé pour me dire que Salvail cherchait des invités et que ça vaudrait la peine d’y aller­­. J’avais laissé ma famille en plan, dont ma fille qui partait en voyage pour six mois le lendemain, pour me rendre à l’Astral. Après ça, tu te demandes s’il faut ramper par terre et leur lécher le cul pour qu’ils me laissent une craque pour parler de mon nouveau disque», s’insurge Levac.

Par le truchement de V, l’animateur Éric Salvail a décliné une demande d’entrevue du Journal mercredi.

Montréal décide

Martin Levac déplore aussi que l’influence des médias montréalais se fasse sentir dans les stations de radio régionales.

«Dans le reste du Québec, ils peuvent recevoir des invités en entrevue, mais ils ne peuvent pas passer les tounes. Planète Montréal décide de la playlist du Québec­­.»

Martin Levac affirme qu’on lui a même déjà dit, dans une radio de Québec, qu’on jouerait sa chanson «quand ça va être un hit».