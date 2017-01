PAQUETTE, André



De Terrebonne, le 9 décembre 2016, à l'âge de 75 ans, est décédé M. André Paquette, époux de Mme Candide Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Alain (Renée), ses petits-enfants Daphné (Alexandre) et Sébastien (Stéphany), ses frères Claude (Doris) et Clément (Claude), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 janvier de 19h à 22h au:Les funérailles auront lieu le samedi 7 janvier à 11h, en l'église St-Louis-de-France à Terrebonne. Le matin des funérailles, la famille sera présente à l'église dès 10h.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don au Club des petits déjeuners.