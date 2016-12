Présenté par

Vous avez toujours voulu posséder un spa? Pourquoi attendre le retour du beau temps pour vous en procurer un?

À chaque été vous rêvez de vous acheter une piscine ou un spa, mais c’est la cohue dans les magasins.

Alors pourquoi ne pas acheter votre spa ou piscine en hiver ?

Vous serez surpris des avantages.

Voici 10 bonnes raisons d’acheter un spa ou piscine en hiver

Les modèles 2016 sont moins chers.

Les modèles 2016 sont moins dispendieux puisque les modèles de l’année sont en solde pour faire place à la nouvelle collection.

Le marchand est en mode liquidation d'inventaire.

Les spéciaux sont aussi combinés au prix du boxing day. Ce qui est doublement avantageux!

Les démonstrateurs à petits prix.

Bien que plusieurs spas soient des démonstrateurs en magasin, certains n’ont pas été remplis d’eau et n’ont pas été utilisés. Donc vous bénéficiez du rabais pour un appareil presque neuf.

Le choix de la date d’installation et le délai.

Vous bénéficierez d’une installation hâtive qui vous permettra de profiter de votre installation au début du printemps et vous aurez aussi priorité sur le choix de la date d’installation.

Vous bénéficiez d’un service hors-pair.

En hiver, les vendeurs auront plus de temps à vous accorder pour la sélection du produits qui conviennent à vos besoins et vos attentes. De nombreux consommateurs se rueront en même temps le printemps venu et principalement les fins de semaines.

La planification du paysagement et planification de votre temps.

Acheter sa piscine ou son spa en hiver c’est aussi se laisser le temps de bien planifier son plan et son aménagement, de faire le bon choix du mobilier ainsi que de bien penser à l’emplacement de chacun des éléments.

Ouverture gratuite en début de saison.

Économisez les frais d’ouverture de votre piscine car ceux-ci seront inclus lors de l’installation de votre acquisition. Achetez tôt et profitez de votre achat de mai à la mi-octobre. Les étés se terminent de plus en plus tard.

Vous allez épater votre beau-frère durant le temps des fêtes!

Ça fait de quoi à raconter pour impressionner la parenté durant le réveillon: «Joyeux Noël! En passant, je viens de m’acheter un spa.»

Un cadeau pour la famille pour une utilisation continue..

Finalement un beau cadeau familial à s’offrir pour passer de magnifiques moments inoubliables. Vos enfants seront émerveillés, impatients et emballés durant tout l’hiver jusqu’à l’installation au printemps. Alors pourquoi pas cet hiver ?

