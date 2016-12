10 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez dormir nu

Présenté par

Dormir est probablement l’un des plus beaux phénomènes de la vie.

Ce serait donc difficile de croire qu’il peut, d’une quelconque façon, être amélioré.

Pourtant, c’est possible. Si vous êtes de ceux qui ont l’habitude de dormir tout habillé, voici 10 raisons de faire autrement. Votre sommeil et votre vie n’en seront que meilleurs!

1. Tout est plus simple

La belle vie! En dormant nu, tout devient subitement plus simple. Vous n'avez plus à laver autant de vêtements et l'achat de pyjamas devient superflu. Ce qui est encore mieux? Vous n'avez même pas besoin de vous déshabiller avant de prendre votre douche matinale.

2. Vous n’avez pas le choix de vous habiller en vous levant

Porter un pyjama peut parfois vous tenter à remettre tout à plus tard. Si vous n'avez pas le choix de vous habiller en vous levant, vous serez en mesure d'accomplir davantage de tâches. Logique, non? À moins que vous ayez envie de faire vos courses à poil. On ne vous juge pas. Ok, peut-être un peu.

3. Ça procure un sentiment de liberté

La sensation des draps propres sur votre peau, le fait de glisser tout doucement dans votre lit ainsi que de ne pas être limité dans vos mouvements pendant la nuit, le bonheur!

4. Votre peau vous dira «merci»!

En dormant nu, vous permettez à votre peau de respirer. Vos parties génitales, vos pieds, vos jambes et vos bras sont couverts la plupart du temps, parfois même l'été. En laissant respirer l'ensemble de votre corps, vous diminuer vos chances de développer des maladies de la peau, comme le pied d'athlète.

5. Peut aider à mieux s'endormir

Des chercheurs de l'Université d'Amsterdam ont démontré que la température du corps influe directement sur la qualité du sommeil. En dormant nu, vous diminuez votre température sans avoir besoin de baisser celle de votre chambre et vous diminuez vos chances de vous réveiller durant la nuit.

6. Le contact de peau à peau

Le deuxième plus beau phénomène de la vie, à égalité avec le sommeil. Si vous habitez avec votre conjoint(e), dormir nus peut mener à plus de rapprochements et donc une vie sexuelle plus active. Lorsqu'on caresse ou on embrasse quelqu'un, notre cerveau libère de l'ocytocine, une hormone provoquant chez nous une sensation de bien-être et aide à former un lien avec notre partenaire.

7. Une bonne solution l'été

Si vous n'avez pas d'air climatisé, c'est une bonne solution à petit budget. Ce n'est pas toujours miraculeux lorsque vous habitez dans un 4 et demi au troisième étage, mais ça peut tout de même rendre la situation plus vivable.

8. Peut réduire le stress

Le stress est l'un des pires fléaux de la société. Il peut influencer le sommeil, la digestion, le poids, les maladies du coeur, votre humeur et vos performances cognitives. En ayant un sommeil réparateur (voir point 5), vous rétablissez votre taux de cortisol et êtes capable de mieux gérer ces situations stressantes qui vous entourent.

9. Bon pour la santé

Dormir nu améliore votre circulation sanguine, ce qui est très bon pour votre coeur et vos muscles. La qualité de votre sommeil permettra aussi la libération d'hormone de croissance et de mélatonine, tous deux ayant des propriétés anti-âge.

10. Ça vous donne confiance en vous

Il n'y a pas meilleur sentiment que la confiance en soi. Elle influence positivement plusieurs aspects de votre vie. En vous autorisant à dormir nu, vous sortez des sentiers battus et devenez plus à l'aise avec votre corps. En étant à l'aise avec votre corps, votre estime augmente.

