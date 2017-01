UFC: Voici notre combattant, combat, KO, soumission et surprise de 2016!

L'UFC a mis fin à son calendrier 2016 le 30 décembre avec le très attendu retour de la championne des poids plumes, Ronda Rousey. L'heure est maintenant au bilan: remontons le calendrier afin de déterminer les athlètes et les combats qui ont retenu l'attention en 2016.

Lors des 41 événements tenus au cours de la dernière année, nous avons pu apprécier tout le talent déployé par les meilleurs combattants de la planète.

Des KO spectaculaires, des victoires inattendues et des combats remplis d'action; les amateurs en ont eu pour leur argent!

Plus bas, vous trouverez les choix du Journal pour le pugiliste, le combat, le KO, la soumission et la surprise de l'année.

Sans plus tarder, place aux récipiendaires!

Combattant de l’année

Nominations:

Michael Bisping​

AFP

Victoire contre Anderson Silva; remporte le titre d'une façon dramatique contre Luke Rockhold et le défend contre Dan Henderson

Stipe Miocic​

AFP

​Commence l'année avec en passant le KO à Andrei Arlovski au premier round; gagne le titre de poids lourds en mettant Fabricio Werdum hors service au premier round; le défend contre Alistair Overeem de la même façon

Cody Garbrandt​​

AFP

Débute l'année hors du top 15; enchaîne trois KO au premier round, remporte le titre contre l'énigmatique Dominick Cruz par décision le 30 décembre

Conor McGregor

Photo AFP

​Devient le premier champion simultané de deux divisions; perd son premier combat de l'année par soumission contre Nate Diaz avant de venger cette défaite; remporte le titre des légers en battant facilement Eddie Alvarez par KO au deuxième engagement

Tyron Woodley​

AFP

Reste concentré et déterminé même si la foule n'est jamais de son côté; devient champion des mi-lourds en sonnant les cloches du très résistant Robbie Lawler dès le premier round; garde son titre en faisant match nul contre Stephen Thomspon lors d'un combat très excitant

Gagnant: Cody Garbrandt

En 2016, le jeune athlète de Team Alpha Male est passé de non classé à champion du monde.

Son parcours est très impressionnant : 3 victoires consécutives par KO au premier round. Son tableau de chasse comprend, entre autres, le dangereux Takeya Mizugaki et le prometteur Thomas Almeida.

Par contre, le fait saillant de son année est sans aucun doute sa victoire par décision contre Dominick Cruz qui lui a permis de décrocher le titre des poids coqs et de rester invaincu chez les professionnels.

Personne n’avait réussi à résoudre l’énigme qu’est Cruz dans l’Octogone ; Garbrandt l’a fait d’une façon plutôt convaincante, l’envoyant au sol à l’aide de frappes à deux reprises.

Son amitié avec le jeune survivant du cancer Maddux Maple lui mérite des points bonus. Il a partagé le plus beau moment de sa vie avec Maddux, en lui remettant sa ceinture en plein centre de la cage après sa victoire.

Pour vous mettre un peu en contexte, les deux hommes se sont rencontrés avant même que Cody fasse ses débuts dans l’UFC. Le champion considère que le parcours de son ami lui a permis de donner un sens nouveau à sa vie.

Il lui avait promis de remporter le titre en son honneur. Chose promise, chose faite.

Bravo, Cody Garbrandt!

Combat de l'année

Nominations:

Robbie Lawler c. Carlos Condit - UFC 195

Anderson Silva c. Michael Bisping - UFC Fight Night 84

Conor McGregor c. Nate Diaz 2 - UFC 202

Tony Ferguson c. Lando Vannatta - UFC Fight Night 91

Cub Swanson c. Doo Ho Choi - UFC 206

​Gagnant: Conor McGregor c. Nate Diaz 2 - UFC 202

Cette année, le choix a été très difficile! Nous avons cinq nominations, mais nous aurions facilement pu grimper à 20!

Malgré cela, il fallait déterminer un seul gagnant. C'est la vengeance de Conor sur Nate en août qui mérite l'honneur du combat de l'année.

Le combat contre Lawler et Condit est devenu un classique dès le son de la cloche finale, mais le volume de frappes entre Diaz et McGregor a rendu ce combat un peu plus excitant que celui de leurs collègues.

À deux, ils ont touché la cible près de 450 fois!

Capture d'écran - UFC.com

La bataille a été chaudement disputée, et même si Diaz s'est effondré à quelques reprises sous les frappes de l'Irlandais, il s'est relevé sans broncher et a continué d'avancer.

On a eu droit à un scénario semblable au premier combat: Conor s'est essoufflé à la fin du deuxième round, et Nate Diaz en a profité.

McGregor a su arrêter les tentatives d'amenées au sol de son rival, et il a retrouvé un deuxième souffle au cours du quatrième engagement.

«The Notorious» a dû travailler fort pour l'emporter. Il a redoré son blason en se sauvant avec une décision majoritaire après un combat haut en action qui a gardé la plupart des amateurs sur le bout de leur siège pendant 25 minutes.

Après deux combats inoubliables, on espère que la trilogie sera un jour complétée...

KO de l'année

Nominations:

Donald Cerrone c. Matt Brown - UFC 206

Tyron Woodley c. Robbie Lawler - UFC 195

Lando Vannata c. John Makdessi - UFC 206

Michael Bisping c. Luke Rockhold - UFC 199

Yair Rodriguez c. Andre Fili - UFC 197

Gagnant: Yair Rodriguez c. Andre Fili - UFC 197

Un autre choix déchirant, celui de KO de l'année.

Rodriguez sur Fili l'emporte pour son côté explosif et son aspect spectaculaire. Au moment ou l'on croyait à un coup de pied droit de Rodriguez, il sort un puissant coup de pied sauté gauche de son chapeau et l'envoie en plein visage de Fili. Ce dernier s'écrase au sol et l'arbitre Dan Miragliotta met fin à ce combat opposant deux jeunes athlètes prometteurs.

Mention honorable au coup de pied arrière sur la mâchoire de Makdessi. C'était tout aussi impressionnant.

Soumission de l'année

Nominations:

Ben Rothwell c. Josh Barnett - UFC on FOX 18

Demian Maia c. Carlos Condit - UFC on FOX 21

Miesha Tate c. Holly Holm - UFC 196

Nate Diaz c. Conor McGregor - UFC 196

Brian Ortega c. Diego Brandao - UFC 195

Gagnant: Nate Diaz c. Conor McGregor - UFC 196

Un seul mot: incroyable!

Qui aurait cru que McGregor perdrait ce combat, mais surtout, qui aurait cru qu'il le perdrait ainsi?

Diaz a tout encaissé au premier et au deuxième round. Lors de la deuxième moitié de cet engagement, les batteries de Conor étaient à plat.

Nate l'a atteint solidement à plusieurs reprises et dans un geste désespéré, l'Irlandais a tenté d'amener son adversaire au sol.

Quelle grave erreur!

Le vainqueur lui a fait payer le prix, en touchant la cible à de nombreuses occasions avant de forcer McGregor à abandonner à l'aide d'un étranglement arrière.

Tout ça, en acceptant l'affrontement 11 jours avant qu'il ne prenne place!

«Je ne suis pas surpris, bande d'en*****!» - Nate Diaz

Surprise de l'année

Nominations:

Tyron Woodley éteint les lumières de Robbie Lawler dès le premier round à l'UFC 201

Nate Diaz soumet Conor McGregor à l'UFC 196

Michael Bisping remporte la ceinture et surprend la planète UFC en battant Luke Rockhold par KO au premier round

Le nouveau venu Lando Vannata en donne pour son argent au combattant élite classé 3 e chez les légers, Tony Ferguson

Brock Lesnar revient pour un seul combat à l'UFC 200

Gagnant: Bisping remporte la ceinture des moyens en battant Rockhold par KO

Rockhold croyait avoir droit à une première défense facile contre Michael Bisping qui, pourtant, est un test difficile pour tout le monde.

Il est arrivé trop confiant, et Bisping, appelé en renfort deux semaines avant le combat en raison d'une blessure à Chris Weidman, l'a puni pour sa vantardise et son excès de confiance en lui volant la ceinture.

AFP

Nous pouvons maintenant officiellement tourner la page sur 2016!

Notre souhait pour 2017: assister à encore plus de moments mémorables dans l'UFC qu'en 2016... ce qui ne sera pas chose facile!