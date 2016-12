BRISEBOIS, Jeannette

(née Gagné)



À l'hôpital Pierre-Le Gardeur, le 19 décembre 2016, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Jeannette Gagné, épouse de feu Fernand Brisebois.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Réjean (Teresa), Germain (Colette), Diane (Gérard) et Marjolaine (François), ses 11 petits-enfants, ses 21 arrière-petits-enfants, ses 5 arrière-arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, Jean-Claude, Thérèse, Monique, Cécile, Omer, autres parents et amis.La famille vous accueillera au:le mercredi 28 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le jeudi 29 décembre dès 8h30, suivi des funérailles à 10h, en l'église de La Purification (445 Notre-Dame, Repentigny).