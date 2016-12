CHARBONNEAU, Richard



À Montréal, le 18 décembre 2016, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Richard Charbonneau.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Thérèse (Jonathan), ses petites-filles Cassandre et Léa, son ex-épouse Monalisa, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 23 décembre 2016 de 15h à 19h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, ch. Côte-de-Liesse, angle Ste-Croix, Ville St-Laurent.Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 19h en la chapelle du complexe.