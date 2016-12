DORÉ, Yvon



À Lac Cameron, le 16 décembre 2016, à l'âge de 79 ans, est décédé soudainement M. Yvon Doré, époux de feu Thelma Yep. Monsieur Doré était retraité de Canadian Pacific Railway (CPR).Il laisse dans le deuil ses enfants: Lorraine, Marc (Susan Emblem) et Robert (Mary Kay Rivard), ses petits-enfants: Katherine, Mattiew et Evan, ses frères et soeurs: feu Suzanne, Diane, Claude, Madelaine, Adrienne, Carmen et Ghislaine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses nombreux neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 22 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi dès 12h au:147, BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 23 décembre à 14h en l'église de Saint-Eustache (123, rue Saint-Louis).