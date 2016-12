PEPE, Louis



À Laval, le 18 décembre 2016, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Louis Pepe, époux de feu Mme Marie Olivieri.Il laisse dans le deuil ses enfants Antoine (Céline) et Nicola, ses petits-enfants Lilianne et Mélanie, ses arrière-petits-enfants Tristan et Marika, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 23 décembre 2016 dès 18h au complexe funéraire:Une cérémonie religieuse sera célébrée ce vendredi à 20h30 au salon même.