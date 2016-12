FORTIER, Jacques



Au Centre Drapeau-Deschambault, à Sainte-Thérèse, le 16 décembre 2016, est décédé à l'âge de 79 ans, M. Jacques Fortier, époux de feu Jeannine Bigras, fils de feu Alfred Fortier et de feu Émilienne Léonard.Il laisse dans le deuil ses trois enfants Lise, Michel (Chantal) et Pascal, ses quatre petits-enfants Alexandre, Caroline, Maxime et Amélie, son arrière-petit-fils Ludovick, ses nombreux beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le mardi 27 décembre 2016 à 15h en l'église de St-Hermas, 4291 rue Lalande, Mirabel Qc J7N 2Z4. La famille sera présente à compter de 14h à l'église afin de recevoir vos condoléances.SALON ROLAND MÉNARD INC.395, RUE GRÂCELACHUTE QC J8H 1M3www.salonrolandmenard.net