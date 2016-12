LEBLANC SAUVÉ, Aline



À Montréal, le vendredi 16 décembre 2016 est décédée, à l'âge de 92 ans, Aline Sauvé, épouse de Marcel LeBlanc.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Normand (Andrée Langevin) et André (Manon Delisle), ses petits-enfants Mathieu, François-Olivier, Caroline, Gabriel, Jacinthe et Anne-Sophie, ses arrière-petits-enfants, ses frères Gaëtan et Fernand ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le jeudi 22 décembre 2016 de 14h à 20h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Centre François-Michelle seraient appréciés.