PANNETON, Jacques



À Châteauguay, le 17 décembre 2016, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jacques Panneton, époux de madame Monique Panneton (née Patenaude).Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jo-Ann Panneton (André Gauthier), Susan Panneton (Paul René) et Carol Panneton (Christophe Lacroix), ses frères: Pierre Panneton (France Roy) et Jean Panneton (Suzanne Cadieux), ses petits-enfants: Vincent, Mathieu, Audrey-Ann et Emily, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 27 décembre 2016 de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en la mémoire de Jacques Panneton.